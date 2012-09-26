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路透中文国际短讯 | 2012年 9月 26日 星期三 11:00 BJT

菲律宾终止中国企业承包的一铁路项目

菲律宾周二称，在对该国一项价值5亿美元铁路项目的评估中，发现这一与中国公司达成的交易有违规行为，因而决定终止该项目，并将返还与该项目相关的中方贷款。菲律宾内政部长表示该项目的终止与两国在南中国海的争议无关。这一项目最初由菲律宾前总统阿罗约批准。图为资料图片。

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