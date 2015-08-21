中国智能手机销量第二季首见下滑 同比减少4%--Gartner

路透8月20日 - 市场研究机构Gartner(IT.N)周四称，中国的智能手机销量第二季首见下滑。中国是全球最大的智能手机市场。

Gartner指出，第二季中国智能手机销量较上年同期减少4%，首见下滑。

“中国已达到饱和，其手机市场实质上是受替换带动，首次购机者较少了，”Gartner研究主管Anshul Gupta说。

据Gartner的报告，第二季中国约占整体智能手机销量的约30%。

Gartner还表示，全球智能手机销售创2013年以来最慢增速。

不过，苹果(AAPL.O)在全球智能手机市场的占有率仍从上年同期的12.2%上升至14.6%。

Gartner称，中国市场的iPhone销量激增68%至1,190万部。

Gartner表示，其竞争对手三星电子(005930.KS)的全球市占率则从26.2%下滑至21.9%。

报告称，尽管在4月推出了S6新款手机，但三星的高端产品仍面临苹果大屏iPhone的挑战。

全球第四大智能手机厂商--华为技术有限公司[HWT.UL]的销量则录得46.3%的最高增幅，得益于国际市场销售和国内4G智能手机销售情况强劲。(完)

(编译 张若琪/徐文焰；审校 王兴亚)

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