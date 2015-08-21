中国智能手机销量第二季首见下滑 同比减少4%--Gartner

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透8月20日 - 市场研究机构Gartner(IT.N)周四称，中国的智能手机销量第二季首见下滑。中国是全球最大的智能手机市场。
Gartner指出，第二季中国智能手机销量较上年同期减少4%，首见下滑。
“中国已达到饱和，其手机市场实质上是受替换带动，首次购机者较少了，”Gartner研究主管Anshul Gupta说。
据Gartner的报告，第二季中国约占整体智能手机销量的约30%。
Gartner还表示，全球智能手机销售创2013年以来最慢增速。
不过，苹果(AAPL.O)在全球智能手机市场的占有率仍从上年同期的12.2%上升至14.6%。
Gartner称，中国市场的iPhone销量激增68%至1,190万部。
Gartner表示，其竞争对手三星电子(005930.KS)的全球市占率则从26.2%下滑至21.9%。
报告称，尽管在4月推出了S6新款手机，但三星的高端产品仍面临苹果大屏iPhone的挑战。
全球第四大智能手机厂商--华为技术有限公司[HWT.UL]的销量则录得46.3%的最高增幅，得益于国际市场销售和国内4G智能手机销售情况强劲。(完)
(编译 张若琪/徐文焰；审校 王兴亚)
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--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。