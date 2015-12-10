中国将推行国务院部门权力和责任清单编制试点 整合城乡基本医疗保险

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京12月10日 - 中国国家主席习近平周三主持召开中央深改组会议，通过国务院部门权力和责任清单编制试点方案，将以清单形式列明试点部门行政权责及其依据、行使主体、运行流程等，强化行政权力监督和制约。
中央深改组会议并通过关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见，从统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理等方面出发，整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。
新华社援引会议内容并指出，要完善户口登记政策，把计划生育等政策与户口登记脱钩，分类实施无户口人员登记政策。
此外，还要完善司法人员分类管理，推动省以下地方法院检察院人财物统一管理。“试点地方（司法）改革取得明显成效，在全国推开司法体制改革试点的条件时机已经成熟，”会议同意于2016年在北京、天津等13个省区市和新疆生产建设兵团适时推开司法体制改革试点。
会议表示，改革工作能不能落实到位，落实责任是关键；要强化督察职能，健全督察机制，对已经出台的改革方案要排队督察，重点督促检查方案落实、工作落实、责任落实的情况。
“不管是落实已出台的改革，还是推出新的改革举措，都更加需要披荆斩棘的勇气，更加需要勇往直前的毅力，更加需要雷厉风行的作风。”会议称。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。