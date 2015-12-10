中国将推行国务院部门权力和责任清单编制试点 整合城乡基本医疗保险

路透北京12月10日 - 中国国家主席习近平周三主持召开中央深改组会议，通过国务院部门权力和责任清单编制试点方案，将以清单形式列明试点部门行政权责及其依据、行使主体、运行流程等，强化行政权力监督和制约。

中央深改组会议并通过关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见，从统一覆盖范围、统一筹资政策、统一保障待遇、统一医保目录、统一定点管理、统一基金管理等方面出发，整合城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗两项制度，建立统一的城乡居民基本医疗保险制度。

新华社援引会议内容并指出，要完善户口登记政策，把计划生育等政策与户口登记脱钩，分类实施无户口人员登记政策。

此外，还要完善司法人员分类管理，推动省以下地方法院检察院人财物统一管理。“试点地方（司法）改革取得明显成效，在全国推开司法体制改革试点的条件时机已经成熟，”会议同意于2016年在北京、天津等13个省区市和新疆生产建设兵团适时推开司法体制改革试点。

会议表示，改革工作能不能落实到位，落实责任是关键；要强化督察职能，健全督察机制，对已经出台的改革方案要排队督察，重点督促检查方案落实、工作落实、责任落实的情况。

“不管是落实已出台的改革，还是推出新的改革举措，都更加需要披荆斩棘的勇气，更加需要勇往直前的毅力，更加需要雷厉风行的作风。”会议称。（完）