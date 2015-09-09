粤港将向中央争取以广东为试点 开放更多金融领域予香港机构

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月9日 - 粤港合作联席会议第18次会议周三在香港举行，粤港两地政府签订五份合作协议外，并就个别合作范畴订下未来方向。其中金融合作方面，粤港将共同向中央争取以广东为试点，开放更多金融领域予香港机构和服务提供者，包括扩大粤港两地跨境人民币融资和投资业务、推动内地个人投资者境外投资安排等。
广东省省长朱小丹与香港特区行政长官梁振英出席＂粤港合作联席会议第18次会议＂签署仪式后会见记者。梁振英表示，粤港两地在人民币贷款上取得突破，跨境人民币贷款试点业务，已由前海进一步扩展至南沙、横琴两个新区；广东企业来港上市的数目方面亦有稳定的增长。
未来一年，两地会继续深化金融的合作，包括在跨境人民币贷款业务上，可以采取更具弹性和市场化的管理模式。此外，双方并同意降低香港证券和保险类金融机构进入内地市场的门槛，提高港方持股比例，逐步放宽业务范围等。
朱小丹表示，广东自贸区的设立会以推进粤港合作为基础，并希望利用香港作为国际航运、贸易及金融中心的优势，放大自贸区的功能，加快＂走出去＂步伐。
中国（广东）自由贸易试验区在今年4月正式挂牌成立。其他设有自贸试验区的内地城市还包括上海、天津及福建。
梁振英表示，未来一年特区政府将与广东省政府加强合作，探讨在三个片区为香港企业争取更多优惠政策和发展机遇。
此外，梁振英指出，＂一带一路＂的国家战略为两地加强合作带来重大机遇。香港会加强作为国家与世界各地＂超级联系人＂的角色，用好本身高度国际化、与国际社会联系比较多且面比较阔。此外，香港在外地设有办事处这特点，与广东方面配合好、对接好，一起去推动＂一带一路＂这个大战略。
他续称，至于广东省政府和企业可利用香港的金融、专业服务、法律仲裁、航运物流等服务，推进与＂一带一路＂线国家的联系和合作，利用香港的平台一起＂走出去＂。
粤港两地政府今天签署的五份合作协议包括：《粤港食品安全工作交流与合作协议》、《粤港姊妹学校合作协议》、《粤港保护知识产权合作协议（2015-2016）》、《粤港澳三地搜救机构＂客船与搜救中心合作计划＂互认合作安排》；及《加强跨境贸易电子商务合作协议》。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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