中国新设三个国家创新示范区 在上海推进全面创新改革实验--国务院

路透北京3月30日 - 中国国务院周三召开常务会议表示，将在现有11个国家自主创新示范区基础上，再新设河南郑洛新、山东半岛、辽宁沈大三个国家自主创新示范区。

中国政府网网站刊登常务会议新闻稿并称，决定采取新模式，用三年时间在上海系统推进全面创新改革试验，建设综合性国家科学中心。

“促进创新发展...要以先行先试重点突破，形成增长新亮点、发展新优势，”常务会议称。

会议表示，要在上海探索在鼓励创业创新的普惠税制、投贷联动等金融服务模式创新、股权托管交易市场、新型产业技术研发组织、简化外资创投管理等方面开展先行先试，实施一批攻克关键共性技术、解决“卡脖子”瓶颈的重大战略项目。

会议要求，要着力在创新体制机制上迈出大步子，尤其要落实和完善股权激励、收益分配等政策；着力打破创新资源配置的条块分割，赋予部属高校和科研院所更大自主权，鼓励与地方协同创新。

同时，要着力以创新带动创业就业，搭建“双创”平台；着力完善事中事后监管，深化商事制度、“多规合一”等改革，最大限度减少政府对企业创业创新活动的干预。

会议同时通过了成渝城市群发展规划，强调要以强化重庆、成都辐射带动作用为基础，建设引领西部开发开放的城市群。

在实施生态共建环境共治同时，壮大装备制造、生物医药、农林产品加工等优势产业集群，发展商贸物流、旅游、文化创意等现代服务业，有序承接产业转移。

此外，还要加快交通、能源、水利、信息等基础设施互联互通，推动资本、技术等市场一体化，因地因城施策促进劳动力等生产要素自由流动和农业转移人口市民化。（完）

欲览详情，请点击中国政府网链接 here