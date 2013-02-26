平安银行称房贷审批将上收至总行

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京2月26日 - 中国平安银行(000001.SZ)周二称,根据差异化经营战略,2013年该行的信贷资源将向小微业务、无抵押贷款业务、汽车融资业务等战略业务倾斜.
平安银行发给路透的邮件并表示,近期,总行上收了分行的房贷审批权限,房贷业务审批将全部在总行进行.对于分行上报的住房贷款需求,总行会优先支持自住性住房的贷款需求,限制投机性住房业务.
"平安银行也会根据国家相关政策以及银行具体情况,随时调整房贷相关政策."邮件称.
平安银行并表示,该行首套房按揭贷款基本定价为央行基准利率的八五折,而二套房按揭贷款基本定价为央行基准利率的1.1倍;并已停止发放三套及以上住房贷款.
中国国务院上周召开常务会议提出,坚决抑制投机投资性购房,扩大个人住房房产税改革试点范围,并严格执行商品住房限购措施.(完)
(发稿 谢衡; 审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。