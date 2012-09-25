中国平安保险求助国际仲裁机构 为投资富通亏损求偿

路透伦敦9月24日电---中国平安保险(601318.SS)(2318.HK)已向世界银行旗下国际仲裁机构提出要求,为平安投资富通银行(Fortis)的损失寻求赔偿.

比利时-荷兰银行业者富通在2008年金融危机期间遭国有化及出售,平安损失约30亿美元.平安保险是全球市值第二大寿险业者.

根据国际投资争端解决中心(ICSID)网站资料,平安保险9月19日提出要求为平安与比利时进行仲裁.

平安是第一家透过ICSID求偿的中国内地企业,但英国Eversheds法律事务所合伙人Andy Moody表示,其他企业可能会跟进,以保护其日益增加的海外投资.

如果平安求偿成功,比利时可能必须偿付平安在富通的股权投资损失.富通在2008年金融危机时不堪打击而被国有化.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王兴亚

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