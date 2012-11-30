险资投资期限匹配更重要--平安高层

* 长期客户关系及覆盖面广阔的销售体系是竞争优势

* 期限匹配是险资投资过程中需要考量的重要因素

* 投资产品的选择不单纯以收益率为考量因素

作者 谢衡

路透北京11月30日电---中国保险机构可投资范围今年以来持续敞开,将会吹皱资产管理市场一池春水吗?按市值计中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)首席投资执行官陈德贤表示,保险资金将遵从稳健投资风格,不会盲目追求高收益而忽视风险.

中国保监会近期密集推出保险投资新政,拓宽投资范围至几乎全线金融产品,体量庞大而偏好低风险的保险机构自此可放手与券商等其他金融机构同台竞技,或许标志金融产品交易进入群雄争霸、烽烟四起的"战国"时代.

陈德贤称,保险公司在固定收益领域拥有长期积累的经验,加之长期客户关系以及覆盖面广阔的销售体系是保险公司参与资产管理市场竞争的优势.他认为,保险公司在资产管理领域与其他产品的差异化竞争并不在於收益率的高低.

"期限匹配是险资投资过程中需要考量的一个重要因素,严重错配可能隐藏巨大的风险,因此实际投资过程中保险公司会根据不同负债的特性选择合适的资产,而不是单纯以收益率为考量因素."陈德贤称.

目前中国保险业的资产配置中银行存款占比高达约30%,已经远远超过了流动性要求,这实际上也是过去较长时间内投资工具匮乏的结果.

行业分析人士认为,未来随着险资投资渠道的进一步拓宽带有保证收益的类银行存款的理财产品、信托产品都具有替代占比过高的银行存款的可能性.

而保险公司投资银行理财或信托产品的最大问题可能在於金融产品与险资在久期属性的错配上.银行理财产品的期限普遍较短,以30天、60天、90天等产品为主;信托产品的期限普遍在1年至3年,而险资由於负债的特性,久期普遍达到10年以上.因此,投资於银行理财和信托产品可能存在久期匹配方面的问题.

陈德贤就表示,险资也分不同的类型,既有长久期的产品,也有一年左右的短期产品,不能一概而论.另一方面,今後银行理财或信托产品也可以根据保险客户的需求,考虑开发一些期限更长的产品.

根据保监会最新数据显示,截至9月底,保险业各类投资余额达41,804.77亿元人民币,较8月末增加1,266亿元,同比增长18%.保险业银行存款余额为21,979亿元,同比增长27.91%.期末全行业资产总额68,999.46亿元,同比增长20.51%.

在上市的中资保险公司中,平安保险是在多元化投资方面较为积极的一家.平安保险此前发布的今年中报显示,截至6月31日,平安持有8.03亿元人民币衍生金融资产;在交易性金融资产中有14.96亿元的信托产品.

各上市保险公司在基础设施债权投资占投资资产比重均不超过5%.其他大型中资保险上市公司还有中国人寿(601628.SS)(2628.HK)、新华保险(601336.SS)(1336.HK)、太平洋保险(601601.SS)(2601.HK).

**竞争更趋激烈**

今年以来,险资在基建投资、混合债、可转换债券、无担保债投资等方面有所放宽,最新出台的内容包括被放行股指期货;境外投资范围由原先的香港地区扩展到25个发达国家和20个新兴市场国家,品种亦由原先的股票和债券扩展至固定收益类、权益类、货币市场类、不动产以及基金等.

此次保险投资新政亦扩大了险资在基础设施债权计划的可选择范围,这或更适合以长期资金配置为主的保险资金.中银国际发布的保险业研究报告称,目前基础设施债权的投资收益率约为8%-9%.

"基础设施投资周期长,相比银行贷款等中短期资金而言,寿险等长期资金可以提供稳定的资金支持."陈德贤说.

而随着金融产品投资的放开,保险投资结构亦将相应调整.金融产品以及其他相关产品的扩容将替代定期存款及收益率偏低的国债,这在提升收益的同时无疑将会增强保险资金投资的风险系数.

陈德贤就表示,只要建立了严格而全面的风控体系,保险资金有能力对市场风险、信用风险、流动性风险等各类风险进行有效管理,承担能够并且愿意承担的风险.

"未来的挑战在於资产管理行业全面放宽,原来划分清晰的界限现在都已打破,互相准入,竞争更趋激烈."他说.(完)

--审校 杨淑祯

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