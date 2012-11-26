平安保险指《纽约时报》报导失实 拟视影响采取法律行动(更新版)

中国“十三五”期间交通运输总投资规模将达15万亿元--交通部长
路透北京2月27日 - 中国交通运输部部长李小鹏周一表示，“十三五”交通运输发展规划已由国务院批准印发，“十三五”期间交通运输总投资规模将要达到15万亿元人民币，他并称今年力争再降物流成本400-500亿元。
(新增平安保险发言人评论及更新股价表现)
路透香港11月26日电---按市值计中国第二大寿险公司--中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)周日发布新闻稿称,近日个别媒体报导内容失实,严重误导投资人,公司将视报导对中国平安的伤害和影响,采取相应的法律行动.
新闻稿未指明是哪家媒体,平安保险发言人在接受路透查询时表示,所指的是《纽约时报》(NYT.N)周末有关於中国总理温家宝家人在平安保险持股的相关报导.纽约时报稍早还曾发出温家宝家族财产的报导.
平安指出,"部分涉及中国平安的内容严重失实,同时文章采用歪曲事实、断章取义的方式以及错误的逻辑,严重误导投资人和社会公众,给中国平安造成严重伤害."
中国平安在新闻稿中强调,公司一直按照上市地的监管规定,就各类重大事项包括股东情况、经营管理及运营情况,在规定的报告期内向投资人和社会公众做了真实的、具体的披露和报告.
中国平安今日亦在一些香港媒体上刊登公告作出相同说明;目前未能联系上《纽约时报》.
本地时间下午14:40时,平安H股跌1.6%至58.45港元,一个月来跌7.18%;A股跌0.16%至37.060元人民币.(完)
--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
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