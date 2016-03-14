版本:
中国
中国财经 | 2016年 3月 14日 星期一 10:48 BJT

中国11大类重大工程包1月底累计投资5.3万亿 环比增2,532亿元

路透北京3月14日 - 中国国家发改委周一称，截至2016年1月底，11大类重大工程包已累计完成投资53,096亿元人民币，比2015年底增加2,532亿元；已开工48个专项、339个项目，比2015年底增加13个项目。

发改委在新闻发布会上提供的新闻稿显示，累计完成投资额排在前两位的是信息电网油气网络重大工程和交通运输重大工程，分别为15,964亿元和12,262亿元。

发改委并称，2月共审批15个投资项目，投资额341亿元。(完)

(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐