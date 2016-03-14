中国11大类重大工程包1月底累计投资5.3万亿 环比增2,532亿元

中国“十三五”时期石油消费将保持稳定 将大力发展天然气--发改委
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京3月14日 - 中国国家发改委周一称，截至2016年1月底，11大类重大工程包已累计完成投资53,096亿元人民币，比2015年底增加2,532亿元；已开工48个专项、339个项目，比2015年底增加13个项目。
发改委在新闻发布会上提供的新闻稿显示，累计完成投资额排在前两位的是信息电网油气网络重大工程和交通运输重大工程，分别为15,964亿元和12,262亿元。
发改委并称，2月共审批15个投资项目，投资额341亿元。(完)
(发稿 沈燕；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透上海1月19日 - 中国国家外汇管理局周四公布，12月银行结售汇逆差463亿美元，创11个月最大单月逆差额，亦为连续第18个月出现逆差，数据较上月的逆差334亿美元扩大38.62%。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。