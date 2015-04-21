焦点：中国和巴基斯坦推出460亿美元经济走廊计划 串连中东和欧洲市场

2015年4月19日，巴基斯坦一位男子在一个柱子上挂灯笼，为中国国家主席习近平访问该国做准备。 REUTERS/Faisal Mahmood

路透伊斯兰马巴德4月20日 - 中国和巴基斯坦周一在巴基斯坦推出价值460亿美元的能源及基础建设项目计划，这串连了两国的经济，并突显出中国在亚洲及之外的经济野心。

中国国家主席习近平出访巴基斯坦，见证中巴两国经济走廊合作协议的签约仪式。该经济走廊串连了巴基斯坦南部濒临阿拉伯海的瓜达尔港与中国新疆地区。

这项计划将让美国过去10年来在巴基斯坦的投资相形见绌，同时也是中国为连结中东和欧洲市场而打造陆地和海上“丝路”的一部分。

习近平访问巴基斯坦的行程将在周二结束，他表示，这强化了两国之间“全天候的友谊”。

巴基斯坦总理谢里夫则称，中巴经济走廊将使巴基斯坦成为区域枢纽，并为中国进入亚洲多数地区和中东及非洲地区从事贸易，建立一条更快捷价廉的通道。

“与中国的邦谊是巴基斯坦外交政策的基石，”谢里夫在致词时表示。

中巴经济走廊包括公路网、铁路和管线，将经过巴基斯坦较贫穷的俾路支省。该省的分离主义武装份子常引发骚乱，军方曾誓言加以镇压。但这种形势令外界质疑经济走廊落实的可行性。

中国亦担心新疆穆斯林分离主义分子与巴基斯坦武装分子合作。虽然习近平并未直接提到这个议题，但他周日在一篇署名文章中曾表示，两国在经济合作与安全等方面应紧密结合。

习近平指出，两国安全合作和经济合作相辅相成，相互促进，两个轮子要一起转。

谢里夫则表示，“我向习主席保证，巴基斯坦将中国的安全看的跟本国的安全一样重要。”

两国还同意强化民用核能、太空及海洋技术、反恐和国防领域的合作。

**中美在巴存在共同利益**

巴基斯坦称，中国将提供高达370亿美元的投资用于发电项目，装机容量达16,400兆瓦(MW)。优惠贷款将用于近100亿美元的基础设施项目。

根据美国国会研究服务处的数据，中国的投资计划超过了美国，后者自2002年以来向巴基斯坦提供了310亿美元资金，其中约三分之二用于安全方面。

曾写过中巴关系方面书籍的Andrew Small表示，虽然中美两国争夺对在亚洲的影响力，但在巴基斯坦却有共同利益，两国都希望该国政府稳定，能抗击极端武装分子。

“中国希望美国继续支持巴基斯坦，提供援助、出售武器以及其他支持，”Small对路透表示。

巴方官员表示，中国政府和银行，包括国家开发银行和中国工商银行(601398.SS)，将向中资公司提供贷款，再由这些公司对项目进行投资。

官员们称，参与项目投资的中资公司包括三峡集团、中国电力(2380.HK)、华能集团、工商银行和中兴能源。(完)

(编译 戴素萍/张若琪/李春喜 审校 张荻/张涛)

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