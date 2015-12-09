中铁建联合体中标巴基斯坦一高速公路项目 总价约93.76亿人民币

中国商务部称对美方不顾规则、滥用贸易救济措施做法表示严重关切
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透上海12月9日 - 中国大型基建企业--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周三早间公告称，旗下子公司中铁二十局集团组成的联合体中标巴基斯坦一高速公路建设项上，项目中标价为1,486.54亿巴基斯坦卢比，约折合93.76亿元人民币，占去年公司营收的1.58%。
中铁二十局与查希尔汗和兄弟工程建筑公司（ZKB）联合中标卡拉奇-拉合尔高速公路Ⅲ标段（拉合尔—阿卜杜哈基姆）的设计、采购、施工（EPC）总承包项目，中铁二十局为主办方，ZKB以分包的方式承担部分工程的施工（数额待定）。
该高速公路项目全长约1,152公里，采用双向六车道设计，设计时速120公里／小时。拉合尔至阿卜杜哈基姆段全长约230公里，建设工期30个月，项目将采用菲迪克条款交钥匙合同。
中国铁建A股周二收报13.65元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。
路透香港1月20日 - 三位消息人士周五透露，中国五大商业银行已于日前获准阶段性下调存款准备金率一个百分点，以应对春节期间暂时性的流动性紧张问题；此次下调将于春节后，由央行相机恢复正常。
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。