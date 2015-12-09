版本:
中国
中国财经 | 2015年 12月 9日 星期三 09:22 BJT

中铁建联合体中标巴基斯坦一高速公路项目 总价约93.76亿人民币

路透上海12月9日 - 中国大型基建企业--中国铁建(601186.SS)(1186.HK)周三早间公告称，旗下子公司中铁二十局集团组成的联合体中标巴基斯坦一高速公路建设项上，项目中标价为1,486.54亿巴基斯坦卢比，约折合93.76亿元人民币，占去年公司营收的1.58%。

中铁二十局与查希尔汗和兄弟工程建筑公司（ZKB）联合中标卡拉奇-拉合尔高速公路Ⅲ标段（拉合尔—阿卜杜哈基姆）的设计、采购、施工（EPC）总承包项目，中铁二十局为主办方，ZKB以分包的方式承担部分工程的施工（数额待定）。

该高速公路项目全长约1,152公里，采用双向六车道设计，设计时速120公里／小时。拉合尔至阿卜杜哈基姆段全长约230公里，建设工期30个月，项目将采用菲迪克条款交钥匙合同。

中国铁建A股周二收报13.65元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐