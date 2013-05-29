版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 5月 29日 星期三 15:00 BJT

解放军6月将举行新型作战力量演习

新华社周二报道称，解放军首次新型作战力量联合演练将于6月下旬在北京军区朱日和合同战术训练基地进行。报道称，包括数字化合成营在内的多种新型作战力量将公开亮相并进行红蓝对抗，非接触先敌攻击成为主要演练内容之一。参加演练的有数字化合成营、特种作战营、陆军航空兵及电子对抗部队等。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐