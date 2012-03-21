十二五时期交通运输基础设施要适度超前建设--国务院

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京3月21日电---中国国务院总理温家宝周三主持召开国务院常务会议称,"十二五"(2011-2015年)时期在满足现阶段客货运输需求基础上,要适度超前建设基础设施,并鼓励民间资本参与交通运输建设.
中国政府网新闻稿援引该会议并称,讨论通过"十二五"综合交通运输体系规划,"十二五"时期要初步形成以"五纵五横"为主骨架的综合交通运输网络.
会议称,十二五时期建设目标还包括基本建成国家快速铁路网和国家高速公路网,铁路运输服务基本覆盖大宗货物集散地和20万以上人口城市.
同时,农村公路基本覆盖乡镇和建制村,海运服务通达全球,70%以上的内河高等级航道达到规划标准,民用航空网络进一步扩大和优化,基本建成42个全国性综合交通枢纽.
会议并要求,今年要建成一批重大铁路项目,适时开工一批急需必需项目;推进国家高速公路网规划项目和农村公路建设,加大国省干线改造力度;实施一批航道和陆岛交通项目,改善长江干线通航条件等.
"五纵五横"是指黑河至三亚、北京至上海、满洲里至港澳台、包头至广州、临河至防城港等五条南北向综合运输通道和天津至喀什、青岛至拉萨、连云港至阿拉山口、上海至成都、上海至瑞丽等五条东西向综合运输通道.(完)
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--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
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