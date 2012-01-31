有色金属规划对行业影响中性--交银

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京1月31日电---针对中国有色金属及铝工业"十二五"(2011-2015年)规划,交银国际周二发布报告称,此次规划多数目标表述并无新意,对有色金属行业总体影响偏中性.分析师认为,其中的政策倾斜对大型有色金属企业有一定的正面意义,但作用或有限.
中国工业与信息化部周一发布规划称,到2015年十种常用有色金属的工业增加值年均增速达到10%,前10家企业的冶炼产量占全国的比例为铜90%、电解铝90%、铅60%、锌60%.
报告指出,规划内容主要为中长期的指导意见,多数目标表述在此前已经提及,并无新意.同时规划仍然缺乏有效的配套政策及强制力,因此认为该规划对行业影响偏中性.
此外,产业集中度目标的提出表明,"十二五"期间中央政府在产能控制上仍将执行"上大压小"的政策,产能将进一步向优势企业集中.江西铜业(600362.SS)(0358.HK)和中国铝业(2600.HK)(601600.SS)将受惠.
至周二14点左右,江西铜业在A股跌1.71%,报25.26元人民币;中国铝业7.1元,跌0.56%.
对此,负责撰写该报告的分析师罗荣晋表示,虽然政府会从政策角度多照顾大企业,但这并不意味着大企业能从中获得多大受益.
"这个规划本身对行业基本上是中性影响,也不会对大企业产生实质性影响."他在电话中告诉路透."因为这些企业已经市场化了,它最後的股价将是业绩的反映,而业绩则由本身的经营说的算,不仅仅由规划决定."
报告并称,与既有产能相比,规划中提出的淘汰落後产能比重较小,不足行业总产能的5%.且淘汰时限在五年内,因此对行业基本无明显影响.(完)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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