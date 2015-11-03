深化财税体制改革 提高金融服务实体经济效率--中国十三五规划建议

路透北京11月3日 - 新华社官方微博周二刊登中国“十三五”规划建议内容称，十三五期间将深化财税体制改革，适度加强中央事权和支出责任，加快金融体制改革，提高金融服务实体经济效率。

新华视点援引建议表示，十三五（2016-2020年）要积极培育公开透明、健康发展的资本市场，推进股票和债券发行交易制度改革，提高直接融资比重，降低杠杆率。

在财税体制改革方面，建立事权和支出责任相适应的制度，适度加强中央事权和支出责任。调动各方面积极性，考虑税种属性，进一步理顺中央和地方收入划分。

十三五要深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户，并与城镇居民有同等权利和义务。实施居住证制度，努力实现基本公共服务常住人口全覆盖。

同时，完善能源安全储备制度。加强城市公共交通、防洪防涝等设施建设。实施城市地下管网改造工程。加快开放电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等自然垄断行业的竞争性业务。

在互联网方面，建议提出完善电信普遍服务机制，开展网络提速降费行动，超前布局下一代互联网。推进产业组织、商业模式、供应链、物流链创新，支持基于互联网的各类创新。

此外，还要坚持最严格的耕地保护制度，坚守耕地红线，稳定农村土地承包关系，完善土地所有权、承包权、经营权分置办法，依法推进土地经营权有序流转，构建培育新型农业经营主体的政策体系。培养新型职业农民。深化农村土地制度改革。

备受关注的中国中共五中全会已于上周闭幕，会议审议并通过关于制定“十三五”规划的建议。会议提出全面建成小康社会新的目标要求：经济保持中高速增长、消费对经济增长贡献明显加大，产业迈向中高端水平等。（完）