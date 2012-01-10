中国西部大开发及东北振兴"十二五"规划获批

路透北京1月10日电---中国国务院总理温家宝周一主持召开会议,讨论通过西部大开发及东北振兴"十二五"(2011-2015年)规划,称要继续实施区域发展总体战略和主体功能区规划,促进区域经济良性互动.

新华社援引该会议指出,西部地区仍是中国区域发展的"短板","十二五"时期要坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展战略优先位置,实现地区生产总值和城乡居民收入增速均超过全国平均水平.

会议称,西部地区十二五期间应对重点经济区、农产品主产区、重点生态区、资源富集区等实施分类指导;建设国家能源、资源深加工、装备制造业和战略性新兴产业基地;培育中小城市和特色鲜明的小城镇,提升城镇化的质量和水平.

同时,制约东北振兴的体制性、机制性、结构性矛盾尚未得到根本解决,十二五期间东北要以保障国家粮食安全为首要目标,巩固发展现代农业,并完善现代产业体系.

此外,东北地区要改善基础设施条件,形成比较完备的综合交通运输体系和多元清洁的能源体系;继续深化国有企业改革,加快发展非公经济;推进国有林区和农垦体制改革;全面提升对外开放水平,建设向东北亚开放的重要枢纽.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。