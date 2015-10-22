独家：中国本土制造支线飞机将交付使用 但未获美国认证

路透新加坡/北京10月22日 - 中国首架本土设计的客机将在没有取得美国认证的情况下交付使用，这可能会削弱该客机的国际信誉，并挫伤中美两国监管部门的联合安全计划。

两名知情人士向路透表示，中国商用飞机有限责任公司(简称：中国商飞，Comac) ARJ-21支线客机最多可容纳90名乘客，去年12月取得了中国民用航空局(CAAC)颁发的型号合格证，不久后将向启始客户成都航空有限公司交付。

知情人士称，该飞机将在未取得美国联邦航空管理局(FAA)证书的情况下飞行，尽管有关方面已经做出了五年努力，想使FAA认可CAAC的认证程序。

若能取得FAA的型号合格证，则将增强该飞机的制造企业中国商飞的信誉度，并为该飞机在全球的销售和运营扫清道路--尽管对这款飞机海外销售的预期一直很低。没有FAA的证书，这款飞机只能在中国和一些认可CAAC证书的亚洲、非洲和南美洲国家运营。

廉价航空公司--成都航空预计明年第一季启用该飞机飞国内商业航线。中国商飞已接到近350架ARJ-21飞机订单，主要来自中国国内航空公司和租赁公司。

**影子认证**

自2010年以来，FAA一直进行影子认证工作以评估CAAC对飞机进行技术审核的能力。但据知情人士称，早在2015年初美国影子认证工作结束前，双方就因技术和官僚政治等不同问题关系紧张。

接近中国商飞的人士认为，出于两国政治和经济上的考虑，FAA的工作有些拖泥带水。“虽然CAAC希望能向FAA取经，但他们认为这些美国人太过死板，造成了不必要的延后。拖得越久，对中国方面来说就越难堪，”其中一人说道。

不过，据一名CAAC负责认证的官员以及其他接近FAA的人士强调，双方仍致力于解决相关问题，这是当务之急。

FAA在回复路透的电邮中称，ARJ-21飞机从没有打算通过影子评估工作获得FAA的认证，中国商飞计划使这架飞机的一款衍生机型符合FAA标准。

“FAA与CAAC拥有良好关系，我们将持续合作以发展一个让ARJ-21衍生机型迈向认证的途径，C919可能也在内，”FAA称，指的是中国为与空客(AIR.PA)的A320和波音(BA.N)的737机型竞争而研发的窄体喷射机。

FAA并称，飞机若是投入使用后展现出可符合所有相关适航及制造标准，那么FAA也可在此之后予以认证。

知情人士称，一旦ARJ-21交机，中国商飞可能最终将请求欧洲航空安全局(EASA)认证，也请求EASA协助C919。

“鉴于中国对C919所投注的努力与声誉，取得FAA或EASA认证对此项计划的形象和吸引海外买家绝对是必要的。”Flightglobal亚洲主编Greg Waldron说。

EASA一位发言人称，“我们不清楚中国当局是否以及何时将向我们申请认证。”(完)