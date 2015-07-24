版本:
中国
中国财经 | 2015年 7月 24日 星期五 16:41 BJT

中国对金融支持实体经济等重大政策落实开展第三方评估--国务院

路透北京7月24日 - 为推动政策措施尽快落实见效，中国国务院启动对简政放权、金融支持实体经济等一系列重大政策措施开展第三方评估，评估预计将于8月底前完成。

新华社周五报导称，此次第三方评估将围绕简政放权、放管结合、优化服务，促进大众创业、万众创新，增加公共产品和公共服务供给，金融支持实体经济，全面支持小微企业发展，实施长江经济带发展战略，实施精准扶贫、精准脱贫等方面展开。

报导援引总理李克强称，评价政府工作不能“自拉自唱”，要让第三方独立公正评估，让社会和群众来评判，更好地推动国务院各项政策的落实。

参与的独立第三方机构包括，中国科学院、国务院发展研究中心、国家行政学院、中国科协、全国工商联、中国国际经济交流中心、北京大学、中国（海南）改革发展研究院等。

各评估机构将采取访谈部门、走访企业、入户调查、网络调查、大数据分析、专家评估等多种方式，坚持问题导向，促进政府决策更科学、改革更符合实际、政策更好落实。

目前，第三方评估各项工作已全面展开，预计8月底前完成评估并向国务院提交评估报告。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐