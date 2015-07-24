中国对金融支持实体经济等重大政策落实开展第三方评估--国务院

路透北京7月24日 - 为推动政策措施尽快落实见效，中国国务院启动对简政放权、金融支持实体经济等一系列重大政策措施开展第三方评估，评估预计将于8月底前完成。

新华社周五报导称，此次第三方评估将围绕简政放权、放管结合、优化服务，促进大众创业、万众创新，增加公共产品和公共服务供给，金融支持实体经济，全面支持小微企业发展，实施长江经济带发展战略，实施精准扶贫、精准脱贫等方面展开。

报导援引总理李克强称，评价政府工作不能“自拉自唱”，要让第三方独立公正评估，让社会和群众来评判，更好地推动国务院各项政策的落实。