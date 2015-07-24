中国对金融支持实体经济等重大政策落实开展第三方评估--国务院

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月24日 - 为推动政策措施尽快落实见效，中国国务院启动对简政放权、金融支持实体经济等一系列重大政策措施开展第三方评估，评估预计将于8月底前完成。
新华社周五报导称，此次第三方评估将围绕简政放权、放管结合、优化服务，促进大众创业、万众创新，增加公共产品和公共服务供给，金融支持实体经济，全面支持小微企业发展，实施长江经济带发展战略，实施精准扶贫、精准脱贫等方面展开。
报导援引总理李克强称，评价政府工作不能“自拉自唱”，要让第三方独立公正评估，让社会和群众来评判，更好地推动国务院各项政策的落实。
参与的独立第三方机构包括，中国科学院、国务院发展研究中心、国家行政学院、中国科协、全国工商联、中国国际经济交流中心、北京大学、中国（海南）改革发展研究院等。
各评估机构将采取访谈部门、走访企业、入户调查、网络调查、大数据分析、专家评估等多种方式，坚持问题导向，促进政府决策更科学、改革更符合实际、政策更好落实。
目前，第三方评估各项工作已全面展开，预计8月底前完成评估并向国务院提交评估报告。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。