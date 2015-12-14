市场观察：中国利率汇率联动进入新阶段

路透上海12月14日（作者 徐永） - 借助国内经济下行，及国际上加入SDR(特别提款权)和美国货币政策正常化的有利时机，中国央行今年汇率、利率市场化进程全面主动加速；而CFETS人民币汇率指数的正式推出，伴随人民币兑美元中间价的市场化改革，表明中国货币政策两大调控工具的市场化机制加快建立。

在前期利率已市场化以及利率走廊调控机制建立后，人民币汇率指标此次弃美元的启动，事实上也宣示了中国今年最终采纳了利率汇率协调推进的实质性改革步骤，不仅给前期汇率利率改革的先后顺序争议盖棺定论，也令中国利率汇率联动进入全新阶段，双向波动加剧同时利率引导汇率走向的局面有望得到强化。

美联储时隔近七年可能再次加息前，全球金融市场动荡，人民币兑美元汇率则连续贬值，中间价连六日下跌创近四年半新低。当市场打开人民币继续贬值的想象空间之时，中国外汇交易中心在上周末推出了参考一篮子汇率的CFETS人民币汇率指数，并指出人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

此举显示中国央行可能并不希望市场形成单边的人民币贬值预期。事实上，从BIS实际有效汇率来看，人民币实际有效汇率今年前10月上涨2.99%，而美元实际有效汇率上涨7.6%；从8-10月来看，美元实际有效汇率涨0.06%,人民币实际有效汇率则跌1.3%，在8月央行启动中间价市场化改革并一次修正前期偏差贬值3%后，人民币兑美元汇率近三个月确实仍然有贬值空间。

而从改革后的9月至今的情况来看，人民币中间价和即期汇率的贬值幅度均在1.1%左右，显示近期人民币兑美元汇率虽然贬值速度有所加快，但从两个币种的有效汇率变化情况来看，贬值其实是缩小偏差的必要之举。

单从双边汇率的角度而言，虽然短期人民币兑美元有贬值需要，但从人民币对多种币种的走势对比来看，情况显然不止于此。比如虽然8-10月欧元和日元有效汇率继续升值，但澳元、俄罗斯卢布等币种有效汇率都大幅贬值，市场确实需要一个更能综合反映人民币汇率走势的指数。

由于各自权重计算的不同，采用BIS和IMF的SDR权重篮子的汇率与CFETS人民币汇率指数走势略有不同，今年前11个月的升幅分别为3.50%、1.56%和2.93%，中国自主的人民币汇率指数升值幅度介于BIS和IMF之间。

可以预期，后期可能经常出现这种情况：人民币兑美元出现贬值，但人民币汇率指数继续升值，或者相反的情况。由于贸易权重法更能反映进出口及基本面的情况，因此后期市场将需要逐步把人民币兑美元的升贬值情况，和国内基本面的情况脱离开来；如果一定要一个汇率指数综合反映中国进出口和基本面的情况，cfets人民币汇率指数则是更佳的指标。

今年前11月，中国外贸顺差3.34万亿元人民币；前三季度按美元计价，经常账户顺差2,120亿美元，资本和金融账户逆差1,219亿美元，人民币仍然有升值的基础。

此外，今年中国央行已连续多次降息降准，基本面失速风险已逐步降低，这些都能对今年的人民币汇率形成支撑。11月的金融、消费、投资和工业增加值增速情况全面好于预期。特别是从固定资产投资来看，资金到位情况和新开工投资情况都持续改善，资金到位情况从年初的6.7%上升到7.9%，新开工投资增速从年初的负增长回升到4.7%。

**联动新阶段**

在人民币汇率参考指标从单一双边汇率转向一篮子货币之际，后期汇率市场化的最终完成，可能还有赖央行对人民币兑美元波动限制的放松。在8月进行中间价市场化改革后，汇率锚波动幅度的技术障碍已经解除，后期日涨跌幅限制在现有2%基础上扩大是大概率事件。

但汇率市场化，可能并不意味着央行放松对资本流动性的管制，事实上，无论是前期禁止人民币帐户的回购融资，还是近期的禁止RQDII(人民币合格境内机构投资者)新业务申请，都表明央行对不规范的资本套利行为仍然持以严厉的监管态度，利率汇率市场化的同时辅以资本管制，糖衣炮弹政策同时使用。

从这个角度而言，即使美联储加息后，人民币兑美元出现贬值，也不必担心人民币出现较大的资本流出压力，因为从综合汇率指数的表现，以及央行对资本流动的态度综合而言，资本流出的压力或许没有那么大。

由此利率汇率联动的机制也可以更顺畅，类似金融危机期间人民币兑美元汇率在两年时间里基本不动的局面将很难见到，人民币兑美元汇率的走势也将摆脱“负责任大国”的包袱轻装前行。

值得注意的是，中国今年汇率利率市场化协调推进，同时资本流动同步管制的做法，是在今年经济下行压力较大的情况下进行的，这一般也被认为是一个较佳的改革时机。因为经济下行期间，利率市场化后，利率大幅上行的空间会因企业盈利水平下行等因素受到限制，基于基本面支撑的汇率大幅贬值概率也减小，从而降低金融改革的成本。

而从利率汇率联动的机制来看，大国模型下一般利率引导汇率。短期而言，基本面下行压力下，基准利率下降，国内流动性投放，可能会导致资本流出并使得汇率面临贬值压力，但资本管制有可能加强，这就类似目前的市场情况。

但中长期而言，基本面的企稳，将使得人民币仍然成为强势货币，人民币降息空间收窄，但降准空间打开；而汇率的双向波动加强，更有可能是明年及未来一段时间的趋势。

另外，影响明年利率汇率联动，还有一个较大的不确定性，即通胀的走势。今年狭义货币(M1)与流通中货币(M0)同比增速差持续走高，从年初的负值，到11月的超过12个百分点，这个数据一般显示了消费的旺盛并且对CPI(居民消费价格指数)有先导作用，这可能暗示明年CPI有走高压力。

但另一方面，PPI(工业生产者出厂价格指数)的通缩，是逐步传导到CPI还是本身在大宗商品价格改善的情况下，通缩压力减小，都有不确定性。明年价格走势的不确定性，可能会增加明年利率汇率联动的复杂性。(完)