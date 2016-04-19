中国政策顾问称经济呈回暖迹象 出台新刺激措施的紧迫性下降

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月18日（记者 药朝清） - 中国领导层对遏制经济增长减速势头的信心增强，但政策顾问称，现在就结束2014年开始的政策宽松周期还为时过早。

了解政策的人士指出，经济回暖迹象使得中国央行目前可以保留一些政策空间，以便未来需应对国内经济结构调整以及美国升息带来的冲击时仍有弹药可用。

“我们还需要放松政策，降息也有空间，但现在不着急了。”一位要求匿名的政策顾问表示。

中国上周五公布今年一季度GDP增速降至6.7%，是2009年一季度以来最低。2015年全年GDP增速为25年最低。

但3月的经济活动指标超出预期，暗示中国经济正积蓄动能。3月工业增加值、出口和零售数据均出人意料地强劲。

但中国股市上周五并未因此欢欣鼓舞，反而小幅收低，因市场担忧正面数据会促使政府降低对经济的进一步政策支持力度。

2014年底以来，中国央行已降息六次，并五次调降银行存款准备金率。

三位政府经济学家称，他们仍预计中国央行今年将调低银行存款准备金率三或四次，并降息至少一次。

2015年和今年初的金融市场动荡加大了决策难度。领导层谨防过度降息，以免重燃人民币贬值和资本外流的压力。

“通胀起来了，使得我们降息的空间有所缩窄。 降准最近不会有，因为资本流出放缓了。”一家顶级政府智库的经济学家说。

当然，中国央行可以使用包括借贷便利在内的其他政策工具，帮助缓冲经济结构调整对经济的冲击，尽管政府看来更倾向于通过财政支出和减税来支持增长。

“窗口是开的，因为它要增加流动性降低融资成本，但是央行有很多办法， 它现在有很多（政策）工具。”复旦大学经济学院院长张军说道。

记者发电子邮件给中国央行寻求置评，央行未予回复。（完）