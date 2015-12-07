中国宏观政策基调将转向供给侧改革 关键要有坚强执行力--中金

路透北京12月7日 - 一年一度的中国中央经济工作会议通常在12月召开。中国国内大型投行--中金公司预计，宏观政策基调将转向供给端改革，同时兼顾需求端的有效管理；供给端改革由于阻力大往往进展缓慢，如果要取得成功，关键要有坚强的执行力。

该投行在中央经济工作会议前瞻报告中并称，明年财政政策将发挥主导作用，除了减税和承担解决产能过剩的成本外，还将采取扩大财政赤字等逆周期调节措施。

以下为中金报告要点摘录：

我们预计2015年中央经济工作会议将于12月中旬召开，会议将确定2016年经济政策的基调和增长目标。今年的会议的关注点除了确定明年经济增长目标（具体的经济增长、物价、财政、货币等目标在明年3月举行的人大会议上才会公布）外，一个最重要的问题是，经济政策的基调会否从以往的稳增长为主转向调结构为主？

--预计宏观政策的基调将转向供给端改革，同时兼顾需求端的有效管理。

过去三年来，本届政府的施政重点是稳增长，但经济增速持续下行，增长动能依然疲弱，部分反映了供给端的问题制约了经济增长。从近期政府高层释放出来加快供给端改革的信息看，我们判断，明年经济工作的基调将转向促进经济结构调整的供给端改革。同时，由于短期经济增长仍处于潜在增长之下，宽松的需求端政策仍将发挥稳增长的作用。

明确有力的供给端改革可以提高居民和企业部门对未来增长的预期，从而有利于短期和中长期的消费和投资增长，供给和需求可以相互促进，提升投资者对中国经济增长的预期。

--预计供给端改革方向进一步明确，执行力有望加强。

我们判断，实施供给端改革已经在高层形成共识，其目的一是增加要素投入，二是提高全要素生产率，将生产要素从无效率的行业配置到有效率的行业。我们预计明年结构性改革将加快执行，特别是减税等财政改革将发挥重要作用。供给端改革的一个抓手是化解产能过剩。借鉴上一轮国企脱困的经验，预计中央政府将发挥主导作用，财政将承担部分成本。

我们认为，当前政府拥有足够资源（包括大量的财政存款和公共部门储蓄）解决产能过剩问题。钢铁等五大产能过剩行业总负债9.4万亿元（占GDP的13.5%），就业人员1千万（占城镇就业的2.8%），如果今后3年每年消减产能10%，不良资产和处置下岗职工的数量将在可控范围。

由于阻力大，供给端改革往往进展缓慢，如果要取得成功，关键要有坚强的执行力。

--2016年经济增长目标可能下调，但6.5%的增速仍是底线。

鉴于政策基调的转变以及实现7%的增长目标有难度，预计明年增长目标可能从过去的7%有所下调，但6.5%是“十三五”期间经济增长的底线，预计政府仍会坚守这一目标。

由于当前经济处于结构调整期，过剩行业去产能，而新兴产业方兴未艾，但上升规模尚不能弥补传统工业规模的下降，预计经济仍将震荡筑底。如果结构性改革取得进展，“十三五”中后期经济增速可能企稳回升。

--财政政策将发挥主导作用。

预计会议仍会将政策表述为积极的财政政策和稳健的货币政策，但在具体执行上，货币政策将继续保持宽松态势。由于企业部门高杠杆和银行部门风险偏好降低，货币政策的边际效果下降，预计明年财政政策将发挥主导作用。

在财政政策方面，除了上文提及的减税和承担解决产能过剩的成本外，还将采取扩大财政赤字等逆周期调节的措施。在货币政策方面，央行将通过降息降准继续引导无风险利率下行，进一步释放流动性，并保持人民币汇率基本稳定。此外，明年宏观政策将在促进消费方面发挥更大作用。（完）