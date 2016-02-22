市场观察：中国逆周期调控和政策配合

作者 徐永

路透上海2月22日 - 中国央行2016年正式推出宏观审慎政策框架，将狭义信贷监管扩容到广义信贷，短期释放了狭义信贷的增长空间，叠加地方政府债务置换后增加的隐性信贷空间，令1月开局信贷飙升，呈现金融热经济冷的状况，并导致市场对货币政策的宽松空间产生较大分歧。

中国经济去产能去杠杆，需要金融政策和财政政策的密切配合。在人民币加入SDR（特别提款权）等重大事件上，市场已看到两个部门之间的密切配合；在央行升级监管政策，为经济增加更多逆周期调控空间之时，可能也需要财政政策在赤字率、债务率等方面的切实配合，才利于更好促进经济增长。

央行表示，宏观审慎框架当前的核心是预防系统性风险，并且进行逆周期调控。所谓逆周期调控，表现在经济下行周期，适度放松监管标准；但当经济过热时，提高监管标准，平滑经济周期波动。典型的有资本、信贷以及杠杆率方面的逆周期调控。

而近期，不仅1月人民币信贷新增2.51万亿大幅超出预期，商业银行拨备覆盖率这一监管指标也传出将下调，金融监管呈现出典型的逆周期调控放松特征。

从央行的表述来看，宏观审慎评估体系（MPA）包括资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险以及信贷政策执行等七大方面。

至于近期金融市场关注的降息降准空间，降息涉及定价行为，降准涉及流动性，而事实上整个MPA体系的核心是资本充足率。理论上，资本充足率指标监管下，资本充足率会有一个自动调节机制，当资本较为充足时，信贷投放增加；当资本充足率低于监管标准时，信贷投放减少。监管机构不应对全年信贷规模做出硬性规定。

银监会数据显示，截止2015年末，银行业资本充足率为13.45%，通过二级资本工具、优先股等补充形式，去年下半年来，银行业资本充足率呈现回升态势，继续高于监管要求。

这可能也是1月信贷数据出台后，市场开始猜测央行要么将展开窗口指导，要么央行已开始放弃信贷规模严格控制的原因。而在市场传出央行可能因新增信贷速度过快提高部分银行准备金率之时，央行也及时进行了澄清，显然央行的取向较为可能是后者。

不仅资本充足率，包括差别准备金率工具也在执行逆周期的调控，央行将准备金率和银行在小微、三农等政策导向方向的信贷结构挂钩，信贷结构符合标准的可以在流动性指标上享受监管指标红利。

**信贷逆周期调控**

值得注意的是，开年来的信贷狂欢，除了央行逆周期放松监管外，去年的地方债务置换政策也助推了信贷增长。从银行人士的反馈来看，地方债务置换后，将给信贷事实上增加投放空间。

其具体表现为，比如年初对全年信贷投放计划可能是9万亿，但3.2万亿的贷款被置换后，事实上贷款新增空间就增加到了12.2万亿。由于银行业一般有开年多投放多收益的传统，去年的债务置换主要在后三个季度，因此这种信贷新增空间在去年年初表现得并不明显。

而今年在债务置换可能规模突破5万亿的情况下，银行业的新增信贷空间理论上也就达到了15万亿，年初的信贷热情被激发就不难理解了。

数据显示，去年社会融资中人民币信贷大幅增加11.27万亿，银行业信贷投放历史性突破10万亿大关，同比多增近1.5万亿，仅次于2008年、2009年金融危机期间。

此外，中小地方性金融机构多是原有地方融资平台等地方债务的主要债权人，而地方债务置换后他们增加的信贷空间也更高。从1月信贷新增结构来看，这些机构也确实成为当月信贷投放的主力：1月四大银行的增量只有5,500亿左右，包括国开、邮储等在内的大型银行合计投放也只有9,400亿规模；中小型银行的投放则接近1.5万亿，是投放的绝对主力。

不过为了避免出现类似4万亿期间的后遗症，除了继续采用资本充足率等指标约束外，可能后期相关行业信贷的指导政策也会增加。

**政策配合**

经济下行和金融资产多元化时期，当央行升级监管方式，除了降息降准外，为经济打开更多逆周期调控空间之时，财政政策可能也有内在升级需要。

事实上，过去一年，无论财政政策工具创新突破，还是财政金融政策的配合上，已经可圈可点。

发行专项地方债，不纳入财政赤字，同时用低息地方债大量置换此前高息地方债务融资，都是解决地方债务危机的重大突破；而在人民币争取纳入SDR的过程中，财政部滚动发行三个月国债，培育三个月国债收益率基准，堪称两大部门完美配合。

不过，在央行与时俱进进一步提升监管水平之时，财政政策未来在赤字率、债务率等指标的限制等方面的放松空间也值得期待。

在去年将财政赤字率提高到2.3%后，目前市场对于财政部赤字率3%，以及政府负债率60%红线是否会突破也有很多期待，事实上此前财政部副部长朱光耀也表示对这些指标可以反思调整。

欲浏览中国财政收支差额及预算赤字率走势，请点选：tmsnrt.rs/1PRa0VS

可以看到，虽然去年财政收支差额达到10年来的高点，显示财政政策已在竭力谋求“积极”，但可以预期的是，支出提升空间仍将受制于收入增速下降。事实上，从赤字率来看，去年2.3%的赤字是16,200亿元，即使2016年增加到3%，按照6.5%的GDP增速预测，赤字也将只增加到2.2万亿左右，较2015年增加不到6,000亿，刺激作用有限。

当然除了赤字，在弥补收支缺口方面，财政部去年以来还在大力推广PPP(政府和社会资本合作)的模式，希望引入社会资本来缓解支出缺口，不过从政策效果来看，PPP模式还有待进一步改进。

为促进中国经济结构性调整和供给侧改革，之前中央的表态是积极财政政策和稳健的货币政策。如今中国央行已通过监管升级增加了稳健货币政策的逆周期调控空间，接下来期待的或许是真正积极的财政政策。(完)