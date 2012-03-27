中国面临的放松宏观政策和提振内需压力上升--野村

《信报》：不怕一万只怕万一 欧局难测资金避险
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路透北京3月27日电---针对中国1-2月工业企业利润同比出现近两年半来首次下降,投资银行野村证券发布报告称,促使中国政府进一步放松宏观政策和提振内需的压力正在积聚.
野村证券周二并称,中国需在未来几个月内采取降息动作并实施投资拉动.
但对於调低存款准备金的预期,报告认为,该手段仅有助增加贷款供给,无益于解决需求疲软的问题.
中国国家统计局稍早公布,1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降,其中国企利润降幅近两成,分析人士指出,政府应进一步放松政策,以促企业效益增长.
上周出炉的汇丰3月中国制造业PMI初值亦降至四个月低位,终结此前连续三个月升势.这和近期工业生产超预期减速传递出同样信号,表明制造业依然疲软,扩张动力不足.(完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
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