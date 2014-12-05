继续实施积极财政政策和稳健货币政策--政治局会议

中粮资本启动混改 拟增资60亿引入非国资或社会资本
路透上海4月21日 - 中粮集团全资子公司中粮资本日前公告，拟引入不超过10名投资方进行增资，总金额60亿元人民币。同时中粮集团将按增资价格向投资方转让价值20亿元对应股权。其中非国有资本或社会资本占上述项目募资额比例不低于50%。
路透北京12月5日 - 中国国家主席习近平主持周五召开的中共中央政治局会议指出，2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年。要主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
新华视点微博周五报导，会议分析研究2015年经济工作。
中国今年确定的经济增长目标为7.5%左右。（完）
(发稿 沈燕; 审校)
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路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。