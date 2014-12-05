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中国财经 | 2014年 12月 5日 星期五 16:29 BJT

继续实施积极财政政策和稳健货币政策--政治局会议

路透北京12月5日 - 中国国家主席习近平主持周五召开的中共中央政治局会议指出，2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年。要主动适应经济发展新常态，保持经济运行在合理区间；要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。

新华视点微博周五报导，会议分析研究2015年经济工作。

中国今年确定的经济增长目标为7.5%左右。（完）

(发稿 沈燕; 审校)

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