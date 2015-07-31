实体经济面临融资难贵问题 商业银行收费有压降空间--中国发改委

路透北京7月31日 - 中国国家发展改革委周五表示，当前国内经济下行压力较大，“融资难、融资贵”仍是困扰实体经济的突出问题之一，虽然经过多轮大力整顿，商业银行收费仍有压降空间。

发改委网站刊登的新闻稿公布近期商业银行规范服务收费的工作和成效，并指出，贷款过程中以存定贷、存贷挂钩等违规行为时有发生。

发改委表示，将继续强化监管措施，完善规范商业银行服务收费的长效机制，为企业发展维护良好的融资环境。

中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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