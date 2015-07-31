实体经济面临融资难贵问题 商业银行收费有压降空间--中国发改委

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京7月31日 - 中国国家发展改革委周五表示，当前国内经济下行压力较大，“融资难、融资贵”仍是困扰实体经济的突出问题之一，虽然经过多轮大力整顿，商业银行收费仍有压降空间。
发改委网站刊登的新闻稿公布近期商业银行规范服务收费的工作和成效，并指出，贷款过程中以存定贷、存贷挂钩等违规行为时有发生。
发改委表示，将继续强化监管措施，完善规范商业银行服务收费的长效机制，为企业发展维护良好的融资环境。
中国中共中央政治局周四召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。