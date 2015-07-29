落实好积极财政政策 进一步规范地方政府债务管理--中国财政部

路透北京7月29日 - 中国财政部长楼继伟周三表示，国内经济运行缓中趋稳、稳中向好，但下行压力仍然较大，下一步要加力增效，落实好积极财政政策的各项措施，进一步规范地方政府债务管理。

财政部网站刊登的新闻稿援引楼继伟在全国财政工作视频会议上的讲话称，要加大力度推进重大项目建设、推进财政资金统筹使用以及降税清费力度，还要加快政府和社会资本合作（PPP）模式的推广运用。

楼继伟表示，下一步要统筹稳增长和防风险，进一步规范地方政府债务管理。抓紧推动融资平台公司市场化转型改造；依法规范地方政府举债行为。

同时，发挥好各类投资引导基金的作用。设立各类投资引导基金，创新运作方式，有利于发挥财政资金的放大和撬动作用，引导民间资本投入经济社会发展的关键领域和薄弱环节。

在深入推进财税体制改革方面，全面推进预算公开，完善政府预算体系，实行中期财政规划管理，改革和完善财政转移支付制度；力争全面完成营改增改革，推进消费税改革，抓紧完善资源税制度，积极推进落实税收法定原则；研究完善中央和地方事权与支出责任划分。

受经济增长放缓、物价水平回落等因素影响，今年1-6月份，全国一般公共预算收入79,600亿元，同比增长4.7%；全国一般公共预算支出77,288亿元，增长10.6%。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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