中国政府2015年经济及主要改革政策一览

路透北京1月16日 - 以下为中国政府2015年推出的一系列宏观经济金融政策和改革措施：

**扩投资**

*--发改委周五批复新建弥勒至蒙自铁路以及济南市城市轨道交通项目，两项目合计投资531亿元人民币。

--国务院1月14日常务会议决定设立总规模400亿元人民币的国家新兴产业创业投资引导基金重点支持处于“蹒跚”起步阶段的创新型企业。

**金融**

*--中国人民银行称，增加再贷款额度500亿元人民币，支持金融机构扩大“三农”(农业、农村和农民)和小微企业信贷投放，以继续实施定向调控、结构性调控。

**财税**

*--中国继续提高成品油消费税，自1月13日起将汽油、石脑油等的消费税单位税额由1.4元/升提高到1.52元/升。这亦中国连续第三个月提高成品油消费税。

*--中国财政部和国家税务总局发布通知，自2015年1月1日起，对部分文化服务出口、现行养老机构提供的养老服务免征营业税，旨在支持对外文化贸易，加快发展养老服务业。

*--中国财政部通知称，自今年1月1日起，针对铜条、杆及型材出口开始实施9%的出口退税率，同时将铜箔的出口退税率自13%提高至17。

*--为进一步减轻小微企业负担，中国从今年1月1日起对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费，另外还将取消或暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费。

**改革**

--中国国务院1月14日发布关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定，明确实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。

--国务院1月7日常务会议称，将着力规范和改进行政审批行为，治理“审批难”，按照依法行政、公开公正、便民高效、严格问责的原则。

注：*代表新增。

（完）

(发稿 沈燕/侯向明; 审校 杨淑祯/黄凯)

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