发改委批复两个民用机场和一项民航通信工程 总投资近36亿元

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月28日 - 中国国家发展和改革委员会周三批复甘肃陇南和湖南邵阳武冈两个民用机场，以及一项民航通信网工程，总投资约35.54亿元人民币。
发改委网站刊登的新闻稿显示，获批的陇南成州民用机场本期工程按满足2020年旅客吞吐量15万人次、货邮吞吐量500吨的目标设计，项目总投资11.8682亿元，其中发改委安排2.80亿元，民航局安排2.73亿元，其余由甘肃省政府安排财政性资金解决。
邵阳武冈机场本期工程按满足2020年旅客吞吐量25万人次、货邮吞吐量500吨的目标设计，总投资9.71亿元。
此外，为适应民航快速发展需要，发改委同意实施民航通信网工程，以2020年为建设目标年，总投资13.96亿元，所需资金由民航局安排民航发展基金解决。
中国2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，市场普遍预计今年中国GDP增长目标会下调至7%左右。发改委副主任朱之鑫此前表示，去年复苏弱于预期，加上挑战加大导致经济下行压力增加，2015年中国保持经济运行在合理区间，将保持投资稳定增长。（完）
(发稿 侯向明； 审校 林高丽)
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路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。