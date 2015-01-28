发改委批复两个民用机场和一项民航通信工程 总投资近36亿元

中国工商银行债转股实施机构已于4月下旬获批筹建--银监会

路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。