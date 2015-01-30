加大改革落实力度 确保各项改革取得预期成效--习近平

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透北京1月30日 - 中国国家主席习近平周五主持召开中央全面深化改革领导小组第九次会议强调，各地区各部门要明确任务，落实责任，提高改革方案质量，加大改革落实力度，深入开展改革督察，努力使各项改革举措落地生根，确保各项改革取得预期成效、真正解决问题。
新华社报导，会议指出，当前反腐败斗争形势依然严峻复杂，必须深化党的纪律检查体制改革，强化上级纪委对下级党委和纪委的监督，推动纪委双重领导体制落到实处。
会议指出，要统筹谋划、协调推进中央和地方改革。需要中央先定调子、划底线的，要按照统一部署及时给地方交底。需要地方先探路子、创造经验的，中央要及时给予授权，有效调动中央和地方两个积极性。
会议审议通过了《关于贯彻落实党的十八届四中全会决定进一步深化司法体制和社会体制改革的实施方案》、《省（自治区、直辖市）纪委书记、副书记提名考察办法（试行）》、《中央纪委派驻纪检组组长、副组长提名考察办法（试行）》、《中管企业纪委书记、副书记提名考察办法（试行）》。
会议强调，实施方案明确了各项改革任务的政策取向、责任分工、时间进度、成果要求，各有关部门要自觉支持改革，主动把配套政策和保障措施落实到位。要及时检查、及时评估，把解决了多少突出问题、群众对问题解决的满意度作为检验司法体制和社会体制改革成效的标准。（完）
(发稿 沈燕; 审校 林高丽)
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