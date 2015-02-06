调整土改试点地区有关法律规 下放宅基地审批权--国务院

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透北京2月6日 - 中国国务院周五召开常务会议，决定报请全国人大授权在土地制度改革试点地区暂时调整实施土地管理法、城市房地产管理法有关规定的决定草案。
政府网刊登的新闻稿引述会议内容称，草案提出要在坚守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损底线的前提下开展试点，允许符合条件的存量农村集体经营性建设用地使用权出让、租赁、入股，与国有建设用地使用权同等入市、同权同价。
草案还规定，下放宅基地审批权，明确土地征收要综合考虑土地用途和区位、经济发展水平、人均收入等，合理确定补偿标准，妥善安排被征地农民住房和社会保障。
会议并部署改革政府投资管理方式和转变职能，便利投资创业规范市场秩序。会议确定，运用互联网和大数据技术，加快建设投资项目在线审批监管平台，推进网上受理、办理、监管“一条龙”服务。
“在取消或下放审批核准事项的同时，尽快下放规划、用地、环评等审批权限。”会议指出，加强在线监测，为守信者开设服务快速通道，对失信者采取联合惩戒措施。（完）
欲览详情，请点击中国政府网链接：here
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数