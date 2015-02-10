加快完善石油战略储备制度 积极稳妥推进城镇化--习近平（更新版）

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路透北京2月10日 - 中国国家主席习近平周二表示，中国要加快完善石油战略储备制度，推进能源价格、石油天然气体制等改革，大力发展非常规能源；并要积极稳妥推进城镇化，促进常住人口有序实现市民化。

新华社援引他在中央财经领导小组第九次会议上讲话称，保障能源安全，要明确责任、狠抓落实、抓出成效，密切跟踪当前国际能源市场出现的新情况新变化，趋利避害。

他并指出，保障粮食安全，要加快转变农业发展方式，推进农业现代化，形成新的竞争力，注重可持续性，增强政策精准性。

“城镇化是一个自然历史过程，涉及面很广，要积极稳妥推进。”习近平强调，“推进城镇化的首要任务是促进有能力在城镇稳定就业和生活的常住人口有序实现市民化，...推进城镇化不是搞成城乡一律化，城乡公共基础设施投资潜力巨大，要加快改革和创新投融资体制机制。”

新型城镇化已成为中国改革的重要内容。国家发改委等部门上周发布国家新型城镇化综合试点方案，明确在江苏、安徽两省和宁波等62个城市（镇）开展新型城镇化综合试点。

此外，习近平还指出，亚洲基础设施投资银行的主要任务是为亚洲基础设施和“一带一路”(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)建设提供资金支持，是在基础设施融资方面对现有国际金融体系的一个补充，要抓紧筹建。

“丝路基金要服务于‘一带一路’战略，按照市场化、国际化、专业化的原则，搭建好公司治理构架，尽快开展实质性项目投资。”他说。

针对京津冀一体化的问题，习近平表示，疏解北京非首都功能、推进京津冀协同发展，是一个巨大的系统工程。

“目标要明确，通过疏解北京非首都功能，调整经济结构和空间结构，走出一条内涵集约发展的新路子，促进区域协调发展，形成新增长极。”他并称，实施创新驱动发展战略，要着力破除制约创新驱动发展的体制机制障碍，完善政策和法律法规，创造有利于激发创新活动的体制环境。（完）

(发稿 侯向明；审校 张喜良)

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