积极财政必须加力增效 确定进一步减税降费措施--国务院

路透北京2月25日 - 中国国务院周三召开常务会议称，应对当前经济下行压力，保持经济运行在合理区间，积极的财政政策必须加力增效；并确定进一步减税降费措施、支持小微企业发展和创业创新。

刊登在政府网上的新闻稿指出，会议并部署加快重大水利工程建设、以公共产品投资促进稳增长调结构。在前期国家已出台一系列优惠政策基础上，继续加大对小微企业和创业创新的减税降费力度。

会议确定，从2015年1月1日至2017年12月31日，将享受减半征收企业所得税优惠政策的小微企业范围，由年应纳税所得额10万元人民币以内（含10万元）扩大到20万元以内（含20万元），并按20%的税率缴纳企业所得税，助力小微企业尽快成长。

同时，从2015年4月1日起，将已经试点的个人以股权、不动产、技术发明成果等非货币性资产进行投资的实际收益，由一次性纳税改为分期纳税的优惠政策推广到全国，以激发民间个人投资活力。

而失业保险费率由现行条例规定的3%统一降至2%，单位和个人缴费具体比例由各地在充分考虑提高失业保险待遇、促进失业人员再就业、落实失业保险稳岗补贴政策等因素的基础上确定。初步测算，仅这一减费措施每年将减轻企业和员工负担400多亿元。

会议指出，去年以来，有关部门和地方按照国务院加大公共产品供给的部署，加快推进重大水利工程建设，目前纳入规划的172项重大水利工程，57项已开工建设，27项拟于今年内开工，其余的要抓紧前期工作，条件成熟的应尽早开工。

会议强调，要落实目标责任制，加快项目审批和资金下达，力争今年7月底前完成新开工项目的可研审批，中央财政用于续建项目的专项资金5月底前全部下达，中央预算内水利投资6月底前下达90%以上。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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