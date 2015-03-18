抓紧实施积极财政 灵活有效运用货币政策工具--国务院

中国无意通过货币贬值提升竞争力 将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透北京3月18日 - 中国国务院周三表示，要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策，灵活有效运用货币政策工具。
国务院常务会议明确《政府工作报告》责任分工，称要做好政策储备和应对预案，加大定向调控及时预调微调。
会议同时表示，必须着力转变发展方式，走新型农业现代化道路，并确定改进口岸工作政策措施，促进扩大开放和外贸稳定发展。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。