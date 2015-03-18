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中国财经 | 2015年 3月 18日 星期三 18:54 BJT

抓紧实施积极财政 灵活有效运用货币政策工具--国务院

路透北京3月18日 - 中国国务院周三表示，要确保经济运行在合理区间，抓紧实施积极财政政策，灵活有效运用货币政策工具。

国务院常务会议明确《政府工作报告》责任分工，称要做好政策储备和应对预案，加大定向调控及时预调微调。

会议同时表示，必须着力转变发展方式，走新型农业现代化道路，并确定改进口岸工作政策措施，促进扩大开放和外贸稳定发展。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)

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