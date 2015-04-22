中国降准不等于强刺激 后续仍有降准空间--陈雨露

路透北京4月22日 - 中国央行周日降准后，央行货币政策委员会委员陈雨露表示，降准是采取松紧适度货币政策，但不等同于强刺激。经济形势以及目前准备金率的水位，均表明后续可能进一步降准。

他周三在接受中国政府网在线访谈时并称，从目前的高达18.5%的存款准备金率，以及CPI和经济走势来看，还有进一步降准的空间和可能。

“一是PPI和CPI都处于低位，为进一步的降准提供了足够的空间。一季度我国CPI回落至1.2%，PPI同比下降5.6%，因此，还有进一步降准的空间和可能。”他并提到，从经济增长情况来看，如果经济下行压力依然较大，则有进一步降准的压力，从经济发展来看后续可能进一步降准。

他表示，中国需要适当降准降息来对冲和应对国际宽松货币政策环境，实体经济下行也需降准来提振。本次降准可补充1.3万亿流动性。

中国公布一季度GDP增速创六年新低后仅四日，货币政策再度松动，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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