促进比较优势领域装备出口 对接“带路”国家需求--中国国务院

路透北京5月6日 - 中国国务院常周三召开常务会议指出，促进铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势领域的装备等出口，尤其是对接“一带一路”沿线国家需要。

会议指出，要把装备走出去与融资手段紧密结合，采用市场化方式，拓宽外汇储备使用渠道。建设人民币跨境支付系统。鼓励企业和金融机构发行股票、债券等在境内外筹资。