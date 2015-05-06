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中国财经 | 2015年 5月 6日 星期三 18:29 BJT

促进比较优势领域装备出口 对接“带路”国家需求--中国国务院

路透北京5月6日 - 中国国务院常周三召开常务会议指出，促进铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势领域的装备等出口，尤其是对接“一带一路”沿线国家需要。

会议指出，要把装备走出去与融资手段紧密结合，采用市场化方式，拓宽外汇储备使用渠道。建设人民币跨境支付系统。鼓励企业和金融机构发行股票、债券等在境内外筹资。

此外，国务院常务会议决定，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠；对个人购买商业健康保险支出，允许在当年按年均2,400元人民币的限额予以税前扣除。（完）

(发稿 李贺； 审校 黄凯)

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