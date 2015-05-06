促进比较优势领域装备出口 对接“带路”国家需求--中国国务院

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透北京5月6日 - 中国国务院常周三召开常务会议指出，促进铁路、电力、通信、建材、工程机械等具有比较优势领域的装备等出口，尤其是对接“一带一路”沿线国家需要。
会议指出，要把装备走出去与融资手段紧密结合，采用市场化方式，拓宽外汇储备使用渠道。建设人民币跨境支付系统。鼓励企业和金融机构发行股票、债券等在境内外筹资。
此外，国务院常务会议决定，试点对购买商业健康保险给予个人所得税优惠；对个人购买商业健康保险支出，允许在当年按年均2,400元人民币的限额予以税前扣除。（完）
(发稿 李贺； 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。