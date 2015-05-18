山东正式划转国资充实社保基金 首批划转33亿元--新华

路透北京5月18日 - 中国山东省政府周一举行仪式，正式划转3家省管国有企业30%国有资本充实社保基金，划转资本规模约为33亿元人民币。山东省政府有关负责人介绍，未来几年内山东省将完成全部省属国有企业股权的划转。

新华社报导指出，这三家省管国有企业为山东省能源集团、山东机场有限公司、山东盐业，本周一完成划转工作。今年3月，山东省出台《省属企业国有资本划转充实社会保障基金方案》，提出将山东省属471户国有企业30%的国有资本划转充实省社会保障基金。

目前，山东省其他省属国有企业国资划转工作正在进行中。对目前尚未完成公司制改造的全民所有制企业，山东省要求在2016年前完成公司制改造，并及时进行国有资本划转。

对完成划转的企业，山东省国资委、山东省社保基金理事会等单位将研究修订划转企业公司章程，按照《公司法》和具体划转办法的要求规范建立股东会、董事会和监事会，由山东省国资委和山东省社保基金理事会按持有的产权分别行使股东职权、履行股东义务，提名并选举董事、监事。此外，未来这些企业的利润将按照出资额实施分配。

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民此前称，受人口老龄化影响，中国养老保险基金的收支平衡未来面临巨大压力，而渐进式延迟退休方案，养老保险基金投资运营，职工养老保险的全国统筹，均会在今年有实质进展。（完）

(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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