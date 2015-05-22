在公共服务领域推广PPP模式 减少地方债以化解风险--中国国务院

路透北京5月22日 - 中国国务院周五转发关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式指导意见，称将在新建公共服务项目中，逐步增加使用PPP模式的比例，并表示将引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造，通过PPP模式减少地方政府性债务，着力化解地方政府性债务风险。

政府网刊登该由财政部、发改委和人民银行联合制定的意见全文并称，运用转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等方式，将融资平台公司存量公共服务项目转型为PPP项目，将政府性债务转换为非政府性债务，减轻地方政府的债务压力。

意见提出在能源、交通运输、养老等13个公共服务领域鼓励采用PPP模式，并推动融资平台公司与政府脱钩，进行市场化改制；存量项目转型为PPP项目过程中，应合理确定价值，防止公共资产流失和贱卖。

“坚持必要、合理、可持续的财政投入原则，有序推进项目实施，控制项目的政府支付责任，防止政府支付责任过重加剧财政收支矛盾，带来支出压力。”意见称。

意见并在财税政策支持和做好金融服务方面做出了安排，指出要落实和完善相关税收优惠政策，PPP模式的公共服务项目可享受相关税收优惠政策。

同时积极探索财政资金撬动社会资金和金融资本参与PPP项目的有效方式，中央财政出资引导设立中国PPP融资支持基金，作为社会资本方参与项目，提高项目融资的可获得性。

**提供融资支持**

意见并明确，金融机构应积极提供融资支持，鼓励开发性金融机构发挥中长期贷款优势，参与改造PPP项目，同时引导商业性金融机构拓宽项目融资渠道。

鼓励符合条件的项目运营主体在资本市场通过发行公司债券、企业债券、中期票据、定向票据等市场化方式进行融资；鼓励项目公司发行项目收益债券、项目收益票据、资产支持票据等。

鼓励社保资金和保险资金按照市场化原则，创新运用债权投资计划、股权投资计划、项目资产支持计划等多种方式参与项目。

中国财政部、央行及银监会此前曾联合发文称，要妥善处理地方融资平台公司在建项目后续融资问题，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取PPP模式。（完）

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(发稿 侯向明；审校 曾祥进)

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