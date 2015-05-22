在公共服务领域推广PPP模式 减少地方债以化解风险--中国国务院

习近平要求将改善供给侧结构作主攻方向 推动经济向高质量发展
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京5月22日 - 中国国务院周五转发关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式指导意见，称将在新建公共服务项目中，逐步增加使用PPP模式的比例，并表示将引进社会资本参与地方融资平台公司存量项目改造，通过PPP模式减少地方政府性债务，着力化解地方政府性债务风险。
政府网刊登该由财政部、发改委和人民银行联合制定的意见全文并称，运用转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等方式，将融资平台公司存量公共服务项目转型为PPP项目，将政府性债务转换为非政府性债务，减轻地方政府的债务压力。
意见提出在能源、交通运输、养老等13个公共服务领域鼓励采用PPP模式，并推动融资平台公司与政府脱钩，进行市场化改制；存量项目转型为PPP项目过程中，应合理确定价值，防止公共资产流失和贱卖。
“坚持必要、合理、可持续的财政投入原则，有序推进项目实施，控制项目的政府支付责任，防止政府支付责任过重加剧财政收支矛盾，带来支出压力。”意见称。
意见并在财税政策支持和做好金融服务方面做出了安排，指出要落实和完善相关税收优惠政策，PPP模式的公共服务项目可享受相关税收优惠政策。
同时积极探索财政资金撬动社会资金和金融资本参与PPP项目的有效方式，中央财政出资引导设立中国PPP融资支持基金，作为社会资本方参与项目，提高项目融资的可获得性。
**提供融资支持**
意见并明确，金融机构应积极提供融资支持，鼓励开发性金融机构发挥中长期贷款优势，参与改造PPP项目，同时引导商业性金融机构拓宽项目融资渠道。
鼓励符合条件的项目运营主体在资本市场通过发行公司债券、企业债券、中期票据、定向票据等市场化方式进行融资；鼓励项目公司发行项目收益债券、项目收益票据、资产支持票据等。
鼓励社保资金和保险资金按照市场化原则，创新运用债权投资计划、股权投资计划、项目资产支持计划等多种方式参与项目。
中国财政部、央行及银监会此前曾联合发文称，要妥善处理地方融资平台公司在建项目后续融资问题，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取PPP模式。（完）
参看全文，请点选政府网：here
(发稿 侯向明；审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月23日 - 中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国商务部部长助理张骥指出，今年外贸工作目标是继续保持回稳向好，并实施积极进口政策，扩大高新技术设备、关键零部件进口。
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。