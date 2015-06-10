专访：中国货币松动应谨慎 谨防政策重回老路--专家

作者 沈燕

路透北京6月10日 - 面对经济下行压力仍大的现实，中国继续放松货币是“稳增长”的政策首选吗？中国改革研究基金会国民经济研究所副所长王小鲁认为，中国目前并不缺流动性，价格下行是产能过剩的结果，并不是真正的通缩。如果继续放松货币只会加剧股市和楼市的泡沫，无助缓解实体经济的下行压力。

他在接受路透专访时指出，中国应该吸取前一轮扩张政策的经验教训，虽然短期的货币扩张政策有刺激投资的作用，可能会有一时之效，但同时带来的是房市或者股市泡沫，造成大量遗留问题。

因为大规模的投资扩张常常对供给的刺激大于对需求的刺激，短期效果过去之后促成更大的供求失衡，导致产能严重过剩、楼房空置、中长期增长乏力。基础设施也有不少闲置和缺乏效率的情况。这不利于中国调整结构的中长期目标。

他认为，这种情况也与政府行为有关，说明政府职能转变不到位。“一说要扩大投资，各级政府都有积极性；可说到扩大大公共服务和社会保障支出，常常听到的都是钱不够。都热衷于扩大投资拉动内需，难道改善公共服务就不能拉动内需吗？”

他表示，目前中国面临储蓄率和投资率过高、消费不足的结构失衡，政府与其大量投资，不如在教育、医疗等公共服务方面加力，投资与人力资本，改善社会保障，促进收入分配状况好转。后一类政策有利于实现结构的再平衡，对经济是长远利好的。

中国周二公布5月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.2%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降4.6%，已连续三年多为负，也使得通缩忧虑加剧，降息降准等货币松动政策呼声继续升温。

**过度刺激不利于结构调整和未来经济增长**

这位多年深耕于宏观经济领域多年的专家进一步解释，应对经济下行的办法有两类，一类是货币信贷扩张和大规模增加政府投资。这类刺激政策可能把短期增长率拉高一点，但从中长期看，前者会促成泡沫和大量不良债务，后者会加重产能过剩，不利于经济结构调整，反而影响中长期经济增长。

另一类办法效果可能慢一些，但有利于结构调整和中长期经济增长。这主要是针对居民消费比重过低、公共服务不足、社会保障未实现全覆盖的情况，加大政府对公共服务领域的投入，促进公共服务均等化，改善社会保障，促进农民工市民化。

他不无忧虑地指出，虽然本届政府说过不搞大水漫灌的强刺激，但怕就怕在下行压力加大的情况下，要求刺激的呼声越来越高，导致宏观调控的思路在不知不觉中重回老路。

“中国股市本轮从2,000多点拉升到目前的5,000多点，与近期流动性加码的货币政策松动有关。说明大量的资金流入股市，促成泡沫，而没有进入实体经济，反而从实体经济吸引资金用来炒股。一旦泡沫破灭，会进一步打击实体经济。”他说。

2014年GDP名义增长率为8.2%，广义货币供应量（M2）增长12.2%，高出经济增长4个百分点。2015年一季度GDP名义增长率同比增5.8%，而M2增长11.6%，差额扩大到近6个百分点。

从贷款看，去年全年增发人民币贷款9.8万亿元，今年一季度已增发人民币贷款4.2万亿元，比去年同期多增发1.2万亿元。

他认为，这说明货币政策实际上已相当宽松。加之连续出台的降准降息以及其他政策定向投放，显示货币宽松程度还在继续扩大，实际上已超出原来稳健货币政策的范围。

货币投放带来的直接效果就是催生股市泡沫，以5月12日的收盘计算，沪深A股市场2,688支股票中已有近千只股票市盈率过百，127只市盈率过千；创业板平均市盈率达到了122，市值已经明显虚高。

“不仅股市，目前一些城市楼市的快速升温也值得警惕。如果货币政策继继朝着宽松方向走会很危险，上一轮扩张政策导致的地方政府债务窟窿还没有填平，再来新一轮扩张，一旦泡沫破灭，会严重伤害实体经济。”王小鲁不无忧虑地称。

沪综指本周一续创逾七年新高，3月份以来累积最大升幅达54%，上证A股当日成交13,042亿元人民币，再创历史天量。目前沪深两市成交额动辄接近2万亿，A股的流通市值约60万亿元左右。

**调结构更应加大政府对公共服务领域投资**

尽管经济下行压力仍大，但在王小鲁看来，越是这样的时候政策的选择越要谨慎，政府扩大投资的行为更要慎重，尤其要吸取上一轮政府刺激经济政策后导致的产能过剩加剧，债务负担沉重的教训，侧重选择改善收入分配和消费的政策，如加大政府对公共服务领域的投入，解决1亿多进城农民工的医疗、教育、养老保障，加快户籍制度改革，促进农民工市民化。

“这是更根本的扩大内需，虽然短期可能不如把钱花在投资项目上对增长的作用见效快，但纠正了结构失衡，增强了内需，有利于中长期经济可持续增长。”王小鲁认为。

他认为，传统的凯恩斯主义理论也是有缺点的，它把投资需求和消费需求简单看做可以完全替代的关系。实际上这只在短期成立，长期一味扩大投资，必然导致投资和消费的比例失调。

他分析指出，目前全口径政府收入占GDP比重超过三分之一，居民消费在GDP的占比却一直在下降，已从上世纪80-90年代的45%-50%，降至目前的36%。而总储蓄率却由80-90年代的40%以下上升到超过50%。

因此内需不足是经济增长乏力的根本原因。储蓄率过高，政府就要刺激投资，但结果导致产能扩张快于消费增长，供过于求的结构失衡更难以改变。政府支出大量用于投资，既进一步提高了储蓄率，也提高了投资率。

“消费不是刺激起来的，多数人收入提高了才有钱消费，社会保障搞好了才敢消费。中国有两亿城镇常住人口没有户口，他们大多数没有社会保障，也很少享受到公共服务，怎么敢消费？”王小鲁称。

他认为，内需不足导致的经济结构失衡还需要从改善收入分配格局入手，需要调整政府支出结构，尽快把公共服务和社会保障的缺项补起来，把公共教育、公共医疗搞好，通过改善转移支付机制，减少地区间公共服务的差距。改善公共服务需要的不是锦上添花，而是雪里送炭，是解决对老百姓最迫切的问题。

除此之外，政府还可以通过普惠政策减轻企业负担，特别是改善小微企业的经营环境。还有改善环境、促进生态平衡，可做的事很多。一讲扩大内需，就只想到固定资产投资，一味把钱花在钢筋水泥上，这样的思路过于狭窄。

“短期GDP增长率低一点即使到了6%又有何妨？只要就业基本稳定，就不会有大问题。中国目前的经济下行压力是结构长期失衡的必然结果，短期硬要拉高增长率，就要影响结构调整，牺牲长远发展。”王小鲁称。

他认为，坚持推进结构调整和改革，必然在不久的将来迎来增长复苏。为了中长期经济增长可持续，必须全力理顺结构，忍受短期之痛也是必然的。这需要智慧更需要定力。（完）

(审校 杨淑祯)

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