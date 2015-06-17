中国国务院多措并举加大重点领域有效投资 强化棚户区建设

路透北京6月17日 - 在今年前五个月投资增速创下近15年新低之后，中国国务院祭出多项稳增长举措，表示加大重点领域有效投资，引导金融机构加快重大工程、PPP项目等贷款审批，并进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。

中国政府网援引周三国务院常务会议表示，为继续有效应对经济下行压力，推进解决突出的结构性矛盾，要抓住原材料价格较低的有利时机，针对发展“短板”，民生重点领域和亟需解决的问题，深化投融资体制改革，加大有效投资。

会议决定，通过调整结构、盘活存量，增加安排中央投资，重点投向农村电网升级改造、粮食仓储设施、城镇污水处理设施、城区老工业区和独立工矿区改造搬迁等，带动更多地方和社会投资。

同时，在加快推进水利、中西部铁路等七类重大工程包建设的基础上，积极筹划新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通4类新的工程包。

资金方面，要引导金融机构建立快速通道，加快重大工程、PPP项目等贷款审批，促进有效投资持续增长。

国务院指出，加快城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设，“必须在已有成效基础上迈出更大步伐”。

会议提出实施三年行动计划，改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1,800万套，农村危房1,060万户，同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。

会议要求，加大政府投入，农村危房改造补助由县级财政直接发放到户，推进棚改货币化安置，推动市县政府购买棚改服务并列入财政预算，对存在缺口的，可依法由省级政府代发地方政府债券予以支持。鼓励以特许经营等方式开展市场化融资，支持加大信贷投放。

中国二季度以来经济下滑态势超出政策底线，随着不断加码稳增长措施收效，5月工业和消费等运行数据勉强企稳，但资金到位较差拖累投资增速，综合外贸、通胀数据来看，中国经济内外受困，下行压力仍然较大。

在简政放权方面，国务院强调，推行“三证合一”，将工商、质监、税务分别核发证照，改为由工商部门一次性核发营业执照，是商事登记制度的重大改革，要在今年底前确保实现“三证合一、一照一码”登记模式在全国推开。

会议并确定，加快政务信息化工程建设，推动政府信息开放共享，凡事关群众办事的程序和要求，凡依法应予公开的政务信息，都要上网公开。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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