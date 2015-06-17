中国国务院多措并举加大重点领域有效投资 强化棚户区建设

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月17日 - 在今年前五个月投资增速创下近15年新低之后，中国国务院祭出多项稳增长举措，表示加大重点领域有效投资，引导金融机构加快重大工程、PPP项目等贷款审批，并进一步强化城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设。
中国政府网援引周三国务院常务会议表示，为继续有效应对经济下行压力，推进解决突出的结构性矛盾，要抓住原材料价格较低的有利时机，针对发展“短板”，民生重点领域和亟需解决的问题，深化投融资体制改革，加大有效投资。
会议决定，通过调整结构、盘活存量，增加安排中央投资，重点投向农村电网升级改造、粮食仓储设施、城镇污水处理设施、城区老工业区和独立工矿区改造搬迁等，带动更多地方和社会投资。
同时，在加快推进水利、中西部铁路等七类重大工程包建设的基础上，积极筹划新兴产业、增强制造业核心竞争力、现代物流、城市轨道交通4类新的工程包。
资金方面，要引导金融机构建立快速通道，加快重大工程、PPP项目等贷款审批，促进有效投资持续增长。
国务院指出，加快城镇棚户区和城乡危房改造及配套基础设施建设，“必须在已有成效基础上迈出更大步伐”。
会议提出实施三年行动计划，改造包括城市危房、城中村在内的各类棚户区1,800万套，农村危房1,060万户，同步规划和建设公共交通、水气热、通讯等配套设施。
会议要求，加大政府投入，农村危房改造补助由县级财政直接发放到户，推进棚改货币化安置，推动市县政府购买棚改服务并列入财政预算，对存在缺口的，可依法由省级政府代发地方政府债券予以支持。鼓励以特许经营等方式开展市场化融资，支持加大信贷投放。
中国二季度以来经济下滑态势超出政策底线，随着不断加码稳增长措施收效，5月工业和消费等运行数据勉强企稳，但资金到位较差拖累投资增速，综合外贸、通胀数据来看，中国经济内外受困，下行压力仍然较大。
在简政放权方面，国务院强调，推行“三证合一”，将工商、质监、税务分别核发证照，改为由工商部门一次性核发营业执照，是商事登记制度的重大改革，要在今年底前确保实现“三证合一、一照一码”登记模式在全国推开。
会议并确定，加快政务信息化工程建设，推动政府信息开放共享，凡事关群众办事的程序和要求，凡依法应予公开的政务信息，都要上网公开。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。