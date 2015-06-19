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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 17:02 BJT

二季度31%的银行家认为货币政策“偏松” 较上季提高--中国央行调查

路透北京6月19日 - 中国央行周五公布的二季度银行家问卷调查报告显示，31%的银行家认为中国货币政策“偏松”，较上季提高16.8个百分点。

同时有59.5%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季上升4.9个百分点。

此外，该季贷款总体需求指数为60.4%，较上季下降8.4个百分点。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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