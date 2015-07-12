清理整顿违法证券业务活动 严格落实证券账户实名制--中国证监会

路透北京7月12日 - 中国证券监督管理委员会周日表示，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。

刊登在证监会网站的相关意见要求，中国证券登记结算公司应当严格落实证券账户实名制，进一步加强证券账户管理，强化对特殊机构账户开立和使用情况的检查，严禁账户持有人通过证券账户下设子账户、分账户、虚拟账户等方式违规进行证券交易。

各证券公司应当在为客户开立证券账户时，对客户申报的姓名或者名称、身份的真实性进行审查，保证同一客户开立的资金账户和证券账户的姓名或者名称一致。证券公司不得将客户的资金账户、证券账户提供给他人使用。

证券投资者应当按照法律法规和中国证监会的有关规定，严格遵守证券账户实名制要求开立证券账户。任何机构和个人不得出借自己的证券账户，不得借用他人证券账户买卖证券。

对通过外部接入信息系统买卖证券情形，证券公司应当严格审查客户身份的真实性、交易账户及交易操作的合规性，防范任何机构或者个人借用本公司证券交易通道违法从事交易活动。

各证监局应当督促证券公司规范信息系统外部接入行为，并于2015年7月底前后完成对证券公司自查情况的核实工作。

中国证券业协会从2015年8月份开始，依据其《证券公司外部接入信息系统评估认证规范》，认真开展相关评估认证工作。 证监会并要求信息技术服务机构等相关方，直接或者间接违法从事证券活动的，应当清理整顿。中国证监会《关于加强证券公司信息系统外部接入管理的通知》发布前的存量可以持续运行，按照有关规定逐步规范，但不得新增客户、账户和资产。

证监会表示，对违法从事证券活动的行为将依法查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

上述意见自公布日开始实施。

中国股市此前在诸多强力救市措施扶持下出现连续两日大幅反弹。中国公安部副部长孟庆丰周六率跨部门工作组抵达上海，并已发现个别贸易公司涉嫌操纵证券期货交易等犯罪的线索，正在依法开展调查。

(发稿 曾祥进; 审校)

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