北京下半年出台居住证制度 制定六区常住人口调控政策--新华

路透北京7月23日 - 据新华社周四报导，下半年，北京将研究制定城六区人口调控的政策和制度；同时，出台居住证制度，稳妥推进积分落户政策。

报导引述北京市发改委主任卢彦在北京市十四届人大常委会第二十次会议上称，为疏解非首都功能，推动京津冀协同发展，北京将研究制订方案，推动市属行政事业单位整体或部分转移。

“到2020年全市常住人口力争控制在2,300万人以内，其中城六区常住人口在2014年基础上每年降低2-3个百分点，争取到2020年下降15个百分点左右。”报导援引京津冀协同发展规划纲称。

卢彦表示，上半年北京人口调控工作与纲要要求相比还有差距，功能疏解对人口疏解的带动作用还有待提升，在拆违打非、群租房、地下空间和城乡结合部治理等方面还需坚持不懈推进。

今年上半年，北京全市常住人口达到2,168.9万人，增长1.6%，同比回落0.5个百分点；新增常住人口17.3万人，同比减少5.5万人。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)

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