鼓励社会资本全面进入铁路投资运营 推进投融资多样化--中国发改委

路透北京7月30日 - 中国国家发展改革委周四发布意见，鼓励社会资本全面进入铁路领域，支持社会资本以独资、合资等多种投资方式建设和运营铁路，向社会资本开放铁路所有权和经营权。

发改委网站刊登《关于进一步鼓励和扩大社会资本投资建设铁路的实施意见》表示，吸引社会资本进入是深化铁路投融资体制改革、加快铁路建设的重要举措。

意见提出，列入中长期铁路网规划、国家批准的专项规划和区域规划的各类铁路项目，除法律法规明确禁止的外，均向社会资本开放。重点鼓励社会资本投资建设和运营城际铁路、市域（郊）铁路、资源开发性铁路以及支线铁路。

在推进投融资方式多样化方面，推广政府和社会资本合作（PPP）模式，支持铁路总公司以股权转让、股权置换、资产并购、重组改制等资本运作方式盘活铁路资产，并拓宽铁路发展基金吸引社会资本的渠道，扩大基金募集规模。

根据意见，还将加大对社会资本投资的政策支持，推动实施土地综合开发，社会资本投资铁路享受国家有关支持铁路建设实施土地综合开发的政策，通过开发铁路用地及站场毗邻区域土地、物业、商业、广告等资源提高收益。

加强政府资金引导。对社会资本控股的城际铁路和中西部干线铁路项目，中央预算内投资可以视情况通过贷款贴息、投资补助等方式给予支持。

在金融支持上，鼓励金融机构为社会资本投资铁路项目创新担保方式，支持利用采矿权、特许经营权等进行担保贷款，积极探索利用铁路运输、土地综合开发等预期收益进行质押贷款。发挥政策性和开发性金融机构的作用，加大对符合条件的PPP项目的信贷支持力度，为项目提供长期、稳定、低成本的资金支持。

同时，促进债权和股权融资，支持符合条件的企业通过发行企业债券、公司债券和债务融资工具等方式筹措铁路建设资金。允许符合条件的、以新建项目设立的企业为主体发行项目收益债，支持重大项目发行可续期债券。

鼓励社会资本投资铁路的企业通过IPO（首次公开发行股票并上市）、增发、资产证券化等方式筹集资金用于铁路建设。

国务院此前决定创新重点领域投融资机制，向民间资本开放核电水电、基础电信、铁路等更多领域，为社会有效投资拓展更大空间，以改善当前投资动力不足的状况，稳定有效投资。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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