加快融资担保行业改革发展 设立国家融资担保基金--中国国务院

路透北京7月31日 - 中国国务院周五表示，将加快融资担保行业改革发展，设立国家融资担保基金，更好发挥金融支持实体经济作用，并决定整合建立统一的公共资源交易平台。

中国政府网援引国务院常务会议称，有针对性地加快发展融资担保行业，深化金融改革，破解小微企业和“三农”融资难题，是完善定向调控的重要举措。

具体而言，国务院提出要探索建立政府、银行和融资担保机构共同参与、共担风险机制和可持续的合作模式，鼓励有条件的地方设立政府性担保基金，对银行业金融机构担保贷款发生的风险给予合理补偿。

要设立国家融资担保基金，推动政府主导的省级再担保机构在3年内实现基本全覆盖，与融资担保机构一起，层层分散融资担保业务风险。

还要以省级、地市级为重点，以政府出资为主，发展一批经营规范、信誉较好、聚焦主业服务小微企业和“三农”的政府性融资担保机构；并加大财政支持，落实对融资担保机构免征营业税和准备金税前扣除等政策。

此外，要对政府性融资担保和再担保机构减少或取消盈利要求，适当提高对小微企业和“三农”担保贷款的风险容忍度，推动降低担保业务收费标准。健全融资担保机构信用记录，创新分类监管和差异化管理模式，建立规范融资担保的长效机制，有效防控金融风险。

会议还决定，整合分散设立的工程建设项目招投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购等公共资源交易市场，2016年6月底前，地方各级政府基本完成整合工作，2017年6月底前，在全国范围形成规则统一、公开透明的公共资源交易平台体系。

国务院要求整合平台层级，设区的市级以上政府要建立本地区统一的公共资源交易平台，县级政府不再新设，已设的转为市级分支机构，还要整合交易服务信息系统和场所资源，并完善交易规则。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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