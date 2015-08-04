优化财政金融支持 增强制造业核心竞争力--中国发改委

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月4日 - 中国国家发展和改革委周二发布通知，通过财政、金融等多方位支持，力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、新能源（电动）汽车等六大重点领域打造一批中国制造的知名品牌。
发改委网站刊登“关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知”，以加快制造业转型升级，引导社会资本加大投入力度，六大重点领域包括轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等。
通知提出，鼓励社会资本参与重大工程建设，充分发挥行业骨干企业、科研院所、行业协会等单位的优势，针对不同类型项目特点，分别依托产业联盟、企业联合体、行业骨干企业组织实施。对产业化能力建设等具有营利性、竞争性的项目，利用产业投资基金注资等市场化方式支持。
发改委表示，将创新中央财政资金安排方式，探索奖励引导、资本金注入等方式，推进重点领域突破关键技术实现产业化，加强检验检测认证等公共服务平台建设。以中央预算内投资为引导，吸引社会资金进入，逐步扩大先进制造产业投资基金规模。
在强化金融政策扶持方面，引导各类金融机构加大对重大工程实施的信贷支持。鼓励企业以多种方式开展产品融资租赁业务，通过履约担保的方式降低业务风险。对符合条件的实施企业在发行股票、企业债券、公司债、中期票据、短期融资券以及吸收私募股权投资等方面给予支持。
还将促进企业扩大境外投资，完善信贷、外汇、财税、人员出入境等政策措施。加大政策性贷款和出口信用保险的支持力度，探索利用产业基金等资金渠道，支持有实力的企业并购海外高水平研发机构和优质企业。
发改委政策研究室副主任赵辰昕稍早表示，继去年提出的七大类重大工程包后，发改委又谋划推出城市轨道交通、现代物流、新兴产业、增强制造业核心竞争力等四个新的重大工程包。
中国稍早已公布中国制造2025计划，部署全面推进实施制造强国战略，明确在第一个十年将提高国家制造业创新能力，推进信息化与工业化深度融合。（完）
浏览发改委通知原文，点选链接：here
(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。