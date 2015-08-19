中国国务院：让积极财政政策更大发力 加大对小微企业税收优惠

路透北京8月19日 - 中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，将继续实施定向调控，进一步加大对小微企业的税收优惠，让积极财政政策更大发力，可以为创业创新减负。

中国政府网援引会议称，在落实好已出台税收优惠政策的同时，从今年10月1日起到2017年底，将减半征收企业所得税的小微企业税收范围，由年应纳税所得额20万元人民币以内（含20万元）扩大到30万元以内（含30万元）。

同时，将月销售额2万元至3万元的小微企业、个体工商户和其他个人免征增值税、营业税优惠政策执行期限，由今年底延长至2017年底。（完）

(发稿 李铮; 审校 张喜良)

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