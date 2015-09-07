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中国财经 | 2015年 9月 7日 星期一 18:32 BJT

中国国企改革指导意见将于近期对外正式公布--新华

路透北京9月7日 - 新华微博周一报导称，中国已经审议通过国企改革指导意见，将于近期正式对外公布。另据两位消息人士对路透表示，该意见提出至2020年国企改革在重要领域和关键环节须取得决定性成果，按照商业类和公益类的功能划分，分类推进国企改革。

消息人士引述文件称，主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企，原则上都要实行公司制股份制改革，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实行股权多元化，国有资本可以绝对控股、相对控股，也可以参股，并着力推进整体上市。

关系经济命脉的商业类国有企业要保持国有资本控股地位；公益类国有企业改革可以采取国有独资形式，也可以推行投资主体多元化。

文件鼓励非国有资本投资主体入股参与国企改制重组或国有控股上市公司增资扩股。（完）

(发稿 路透中文部)

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