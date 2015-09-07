中国国企改革指导意见将于近期对外正式公布--新华

路透北京9月7日 - 新华微博周一报导称，中国已经审议通过国企改革指导意见，将于近期正式对外公布。另据两位消息人士对路透表示，该意见提出至2020年国企改革在重要领域和关键环节须取得决定性成果，按照商业类和公益类的功能划分，分类推进国企改革。