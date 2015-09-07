中国国企改革指导意见将于近期对外正式公布--新华

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月7日 - 新华微博周一报导称，中国已经审议通过国企改革指导意见，将于近期正式对外公布。另据两位消息人士对路透表示，该意见提出至2020年国企改革在重要领域和关键环节须取得决定性成果，按照商业类和公益类的功能划分，分类推进国企改革。
消息人士引述文件称，主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企，原则上都要实行公司制股份制改革，积极引入其他国有资本或各类非国有资本实行股权多元化，国有资本可以绝对控股、相对控股，也可以参股，并着力推进整体上市。
关系经济命脉的商业类国有企业要保持国有资本控股地位；公益类国有企业改革可以采取国有独资形式，也可以推行投资主体多元化。
文件鼓励非国有资本投资主体入股参与国企改制重组或国有控股上市公司增资扩股。（完）
(发稿 路透中文部)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。