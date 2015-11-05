综述：中国经济下行压力短期难消 十三五前期将保持宽松政策基调

撰写 宿泱韫

路透北京11月5日 - 中国国家主席习近平在“十三五”（2016-2020年）规划建议说明中有关“未来五年年均经济增速不应低于6.5%”的表述，让担心中国经济下行的人士吃了定心丸。不过诸多专家认为，在严峻的通缩形势之下，明后年中国经济恐怕还面临较大下行压力，甚至可能跌破平均增速。

周四参加凤凰财经峰会的专家指出，这也意味着，短期内中国的政策目标仍是稳增长，同时保持宽松的财政和货币政策基调；而走出这拨下行周期，则有赖于改革和创新，用市场力量刺激更多需求。

“中国目前面临着通货收缩的局面，”中国社会科学院学部委员余永定表示，“现在有必要，包括在‘十三五’开始的前几年，我们应该竭尽全力稳定住经济增长，不要让债务通货收缩的恶性循环使我们的经济增长速度在潜在的经济增长速度之下运行，甚至不断下跌。”

曾任职央行货币政策委员的他预计，在这段时间，中央会采取扩张性的财政政策，同时辅之以扩张性货币政策来稳定中国经济增长，去过剩产能，同时刺激有效需求，使中国经济实现稳定回升，回到长期的增长趋势上。

本周稍早公布的中共中央关于制定十三五规划的建议提出，未来五年中国经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。习近平在建议的说明中称，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标；综合起来看，中国经济今后要保持7%左右的增长速度是可能的，但面临的不确定性因素也比较多。

对于6.5%的底线增长率，北京大学国家发展研究院教授卢锋称，这一规划是正确的，但是在管理宏观经济的时候，可能要考虑到年度之间有不一致，对短期的经济速度低于6.5%，要采取政策应对，但也不要过度反应。

他认为，中国如果坚持目前的调整政策，即积极的财政政策和货币政策总量宽松，那么有望在中期内走出最低谷，进入景气增长，不仅增长速度，通缩指数会上来，甚至汇率都还有长期的实际升值格局。

中国工业生产者出厂价格指数（PPI）已连续43个月处于负增长，余永定指出，从90年代的经验看，通缩会经历去库存、去过剩产能、清理银行不良债权、以及发现新的经济增长点四个阶段。本轮通缩从2012年开始，到现在依然处于第一、第二阶段之间，新的经济增长点目前也没有解决，所以，本轮通缩时间恐怕比上一次更长，需要做好充分的思想准备。

“在这个背景下谈货币政策，我觉得没有什么疑问，货币政策应该是扩张性的，不能在通货收缩、经济增长速度下滑，而且趋势比较明显的时候紧缩。”他表示。

但是他同时指出，单纯的扩张性货币政策并不能制止通缩使经济反弹，在中国目前的情况下，恐怕财政政策应该起到更大的作用。中国的财政赤字/GDP现在是2.3%，公共债务占GDP的比是58%左右，从世界水平来看是相当低的，依然有扩张空间。只有两者结合，才能真正把资源配置在实体经济。

**寻找新的经济增长点**

随着中国经济进入新常态，过去拉动经济高速增长的两驾马车“投资”和“出口”动力均已明显减弱，如何寻求新的增长点将成为十三五期间的重要课题。专家们指出，新增长点还需要通过改革释放市场在资源配置中的决定性作用来寻找。

“货币政策的宽松只能起到暂时缓解痛苦的作用，最重要的是要改革，”瑞银中国首席经济学家汪涛表示，“产能过剩的要出局，坏账该核销的还要核销，既要有放松的货币政策，同时配置更快速、更深层的企业层面的改革。”

她指出，中国经济新的增长点应该是社会自然产生的，市场力量发挥出来的。通过放松管制，放松准入，放松价格，让市场自己去发现大家需要什么，大家想要消费什么。而她认为，随着人口老龄化以及生活进入小康，医疗、保险、旅游等服务业有着广阔的发展空间。

“我们现在说增长速度7%、6.5%、6%，或者说经济下一步应该怎么走，什么时候见底，什么时候触底回升，所有的问题归根到底就是我们什么时候能够发展出新的有竞争力的、成规模的支柱产业。”央行货币政策委员、北京大学国家发展研究院副院长黄益平表示，也就是要有高附加值、高技术的服务业或者制造业。

如何走向新的经济增长模式，他认为在十三五期间将大有作为，最简单的两条是怎么样提高资源的配置效率、以及采取什么政策更好地支持创新。而这背后重要的亮点是让市场发挥决定性作用，以及让政府发挥积极作用。

举例来说，在创新方面，政府在保护知识产权、降低进入门槛、支持基础研究、鼓励创新等有很多工作要做，而最后要落到由市场机制来导向决定资源应该配置到什么地方。

他进一步指出，目前资源配置效率提高和创新能力推动存在一个极大的制约因素--僵尸企业能否退出。他认为中国国企能否改革、能否有效改革是十三五期间面临的一大考验。

周三召开的国务院常务会议就提出要加快推进“僵尸企业”重组整合或退出市场，会议表示当前要着力稳定工业增长，优化产业结构，提高企业效益，以稳住就业、巩固经济向好基础。

北大的卢锋表示，在新一轮的景气增长阶段，新的增长点可能会更加分散，不像过去找几个最大的行业，上下游一启动就能够推动周期的转换，这样一些变化可能都是“十三五”期间的变化。

“‘十三五’中强调的改革、放松管制，也强调了政府需要适当的政策引导，来找到一种新的增长点和新的增长结构，我觉得都是非常必要的，也是可以持续观察的。”他说。（完）