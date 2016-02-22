（重发）焦点：稳增长压力加大 中国供给侧结构改革政策摇摆不定

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作者 沈燕

路透北京2月22日 - “供给侧结构改革”无疑是中国眼下最热门的词。但在经济下行压力加大的现实面前，其所赋予的政策选择似乎也显得摇摆不定。

一方面，中国去年底的中央经济工作会议明确今年经济工作的主要任务是“三去一降一补”，究其核心都属收缩性政策；另一方面，稳增长的现实压力又使得1月出现天量信贷投放，投资提速，楼市刺激新政亦不断加码。

这难免令人回想起2008年中国应对金融危机时出台的包括4万亿元人民币政府投资在内的刺激经济一揽子政策。眼下前一轮刺激政策的后遗症未消，中国是否又将重蹈覆辙，重回大水漫灌的财政货币双宽松时代？

央行副行长易纲在上周五北京召开的中国经济五十人论坛的年会上表态，货币政策要保持稳健、适度、灵活，要把握好流动性不发生大的萎缩，要避免过度宽松，货币政策过于宽松容易引起汇率贬值压力。

但这似乎并没有打消专家们的疑虑。

“现在的货币政策究竟是稳健的还是宽松的？本来这个问题想提给小川行长和易纲副行长的，可惜他们两个走了。”国民经济研究所副所长王小鲁在当日的年会上直言。

王小鲁引用数据称，去年的GDP增长率是6.9%，但是名义增长率只有6.4%，相比起来，M2增长率是13.3%，“整整比GDP增长高了7个百分点，这样的货币增长还能说是稳健的货币政策吗？”

他进一步阐述称，“过去在GDP为10%左右的时候，M2保持12%、13%的增长，可以说是稳健的货币政策，但现在GDP只有6%点多，但货币增长保持了13.3%，这种情况下已经不能称为稳健的货币政策了，而应该叫做宽松的货币政策。”

他指出，今年1月份，贷款投放增长2.5万亿，同比多增了1万多亿，按这个速度增长，货币增长还要继续放大，不但不能去杠杆，还要迅速提高杠杆率”。王小鲁担忧称，“这种情况下，未来我们离金融危机还远吗？”

在他看来，实践已经证明宽松的货币政策对解决经济疲软是无效的。造成经济疲软的主要问题在于结构，如果结构不调整的话，继续靠宽松的货币政策来解决增长疲软的问题，可能会增加很多问题，带来重大风险。

中财办副主任杨伟民也指出，供给侧结构性改革的任务，主要是三去一降一补。处置僵尸企业，应从钢铁、煤炭先动手。去产能、去库存、降产能时间窗口非常短。

“‘十三五’头两三年十分关键，如果没有明显的进展，加上国际经济形势的波动，今后面临的困难可能更多。”他指出，地方政府停止各种财政补贴，不能因为就业而保护当地僵尸企业。

中国去年底中央经济工作会议明确提出，供给侧结构性改革引领新常态，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板是供给侧改革五大重点任务；坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，但重点和力度有所调整。

为促进房地产行业去库存，中国政府继续出台宽松调节政策。财政部上周五公布契税和营业税优惠政策，取消了“普通”和“非普通”划分，对于个人购买90平米及以下的家庭唯一住房和二套改善性住房，统一减按1%税率征收契税。

中国1月新增人民币贷款2.51万亿元，创单月记录新高；当月末广义货币供应量(M2)同比增长14%，创19个月新高。

欲浏览中国2016年1月金融数据图表，请点击：tmsnrt.rs/1U4LX8Z

**对中国经济忧虑升温**

尽管中国去年录得6.9%的GDP增幅在全球低迷的大环境下一枝独秀，亦完成了政府年初设定的目标。但在投资回报率不断下降，人力成本上升，政府投资拉动经济的动能有限。

同时传统产业面临去产能，新型产业尚未形成，经济增长动力面临青黄不接，民生社保方面的刚性支出却有增无减，外贸形势亦不乐观，均多制约使得中国经济面临沉重压力。

中国2015年6.9%增速基本达标，但创下25年新低。欲浏览2011年以来季度GDP走势图，请点选tmsnrt.rs/1ZxCiXS

联办财经研究院院长许善达就表示，对今年的经济形势估计不要太乐观。去年由于股市发展很快，造成了金融业发展速度很快的表象，还有电商发展速度很快，其他的行业发展速度就不快，这两个快的因素在今年没有去年那么大，同时别的地方也没有看到太大的增长态势，所以今年形势不会太乐观。

他认为，供给侧的改革三中全会决议已经说了很多，但是到现在主要是落实的问题，从供给侧来讲，财税方面最大，一个是营业税改增值税，这个事拖了很长时间，迟迟没有动，需要有五千亿减税的规模。

第二个就是社保缴费，降低社保缴费率，要研究全国统筹。不全国统筹，缴费率也是很难解决的。现在已经有很多地方收支出现逆差。这两项改革，靠一般的预算，重新切蛋糕是切不出来的，必须得另外筹集财政资源。

“我们曾经写过一个报告，国有资本供给要调整，要拿出10万亿以上的国有资本调整，解决这两项税费降低所需要的资源。如果不下决心，你光说要营改增，要降低社保缴费率不可能的，现在的财政支出不可能调整出这么大的空间。”这位财税方面的专家称。

北京天则经济研究所学术委员会主席张曙光也表达了对中国经济的担忧，并对中国经济报喜不报忧的特点表达了意见。

“从现在的数据看，也许结构调整有点效果，三次产业的结构有所变化，特别是互联网的发展。忧的地方，大家看看工业部门，不要光看数据，看看统计局的景气月报，50种工业产品，其中24种是负增长，剩下26种是正增长，增长也不大，6.9%是怎么出来的，里面有没有问题，我觉得值得我们思考。”张曙光称。

他表示，去产能，去杠杆的同时也需要保持一定的经济增长，政治上承受力怎么样，这显然是一个问题。同时中国要跨越中等收入陷阱，这仍然是一个结构性的变化，这个变化不光是一些投资、消费、第一产业、第二产业、第三产业，恐怕最重要的问题是人力资本和创新的问题。

他分析指出，这个阶段里面最麻烦的恐怕是金融货币危机。一个是债务危机，一个是汇率风险。而跨越这个陷阱需要激发活力，要有企业家精神。

“但是咱们在很多方面越来越严。如果是这样，在金融和经济上出了问题，可能上去了又下来了，调整一下至少得三五年。如果经济上问题再引发政治上的问题，我看就是一二十年的问题。”他不无忧虑地称，事实上中国跨越贫困陷阱三十年，再跨越第二个陷阱可能也需要30-50年，如果折腾一下会是什么样的结果。

**谨防改革空转**

寄望释放改革红利拉动经济也是中国政府的着力点之一。尽管涉及社会经济生活方方面面的改革政策不断出台，但改革出现的问题和政策效果却值得商榷。

著名经济学家吴敬琏就认为，供给侧改革应是体制改革，而现在常常被误解为“供给侧的结构调整”，“供给侧的结构性调整实际上回到了老办法，就是用行政力量调结构。我很担心，这个办法恐怕不能取得我们预期的效果。”

他举例称，对于政府机关和官员来说，最顺手的就是老方法，就是用行政手段干预。一方面下达指标压缩过剩产能，消除房地产库存，要求网络提速降费，另一方面设置各种各样的扶持基金和高新技术开发区，企图用高投资、高补贴推出一个科技创新的高潮。

另外一个需要注意和加以改进的地方就是决策部门、执行部门好像有点慢。三中全会为全面深化改革做了很好的顶层设计，很多改革项目指导意见或者方案设计，都得到了中央深改小组的批示。但是这些顶层设计和指导意见和一些具体实施方案的衔接好像存在问题。

“指导意见和方案不衔接，电力部门的人做了一些讨论，这种现象很明显。最近一个月以来，所谓改革空转，领导部门忙着发文件，下级部门忙着学文件，一个文件还没有学完，第二个文件又来了，叫做改革空转，或者说改革成为了修辞。”吴敬琏称。（完）